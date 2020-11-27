Откуда и как в Молдову поступают миллионы

В Нацбанке Молдовы рассказали, как менялась динамика денежных переводов в республику с начала года, а также по сравнению с 2019-м.

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. В октябре 2020 года объем банковских переводов из-за рубежа в пользу физических лиц достиг 136,52 миллиона долларов США. Это на 23,6% больше, чем во втором осеннем месяце 2019-го. Такие данные приводит Нацбанк Молдовы.

© Sputnik Как менялась динамика денежных переводов в Молдову с начала 2020 года

Топ-5 государств, откуда в республику поступило больше всего денег:

Израиль - 24,45 миллиона долларов;

Италия - 17,99 миллиона долларов;

Россия - 16,75 миллиона долларов;

Германия - 15,71 миллиона долларов;

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии - 10,98 миллиона долларов.

Самой популярной валютой, в которой в Молдову пересылают домой деньги, по-прежнему остается евро. Свыше 60% от общего объема переводов поступает в страну именно в денежных средствах ЕС. Также пользуются спросом доллары и российские рубли.

Всего с января по октябрь в страну перевели 1206,54 миллиона долларов. Это на 19,1% больше, чем за такой же период 2019-го.

В Нацбанке уточнили, что в октябре колебания обменных курсов валют, в которых осуществлялись денежные переводы, по отношению к доллару США способствовали увеличению трансфертов на 7,1 процентных пункта, при фактическом увеличении на 16,5 процентных пункта (исключая влияние обменного курса при пересчете переводов по курсу соответствующего периода предыдущего года).

Денежные переводы - один из значимых источников доходов жителей республики. Причем больше всего от трансфертов, согласно статистике, зависят граждане, проживающие в сельской местности.

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