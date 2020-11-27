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Протест примаров у здания Минфина, Кишинев

Минфин отреагировал на протест примаров: мы действуем по закону

© Sputnik / Cătălina Cernei
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201127/32667115/Minfin-otreagiroval-na-protest-primarov-my-deystvuem-po-zakonu.html

Ведомство заявило, что ограничение ставок местных сборов поможет сделать бюджет предсказуемым и отвечает требованиям бизнес-среды.

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Министерство финансов выступило с реакцией на протест примаров, организованный Конгрессом местных властей. Мэры ряда населенных пунктов протестовали сегодня у здания ведомства против ограничений по сбору местных налогов, которые предусмотрены законопроектом о налоговой и таможенной политике на 2021 год.

Согласно заявлению Минфина, установление предельных сумм местных сборов Налоговым ведомством позволит обеспечить экономическое развитие и бюджетную предсказуемость как на центральном, так и на местном уровне. Министерство также сообщило, что ограничения введены "после многочисленных запросов бизнес-среды и бизнес-ассоциаций".

"Отсутствие определенности и бюджетной предсказуемости сильно влияет на инвестиционные решения деловой среды", — говорится в заявлении ведомства. 

Минфин также подчеркнул, что Конституция и Европейская хартия местного самоуправления предусматривают право центральных властей устанавливать ограничения для полномочий местных органов власти в налоговых вопросах.

"Мы отмечаем, что все меры, включенные в законопроект о налоговой и таможенной политике на 2021 год, прошли широкий процесс общественных консультаций", — говорится в документе.

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Кроме того, ведомство привлекает внимание к тому факту, что в законопроект о налогово-бюджетной и таможенной политике на 2021 год внесены и предложения по усилению финансовой автономии местных властей.

В частности, речь идет об отмене 15-процентной скидки при уплате налога на недвижимость. Кроме того, органам местного самоуправления в селах предоставлено право самостоятельно устанавливать ставки налога на недвижимость в пределах от 0,05% до 0,4%.

Также местным властям предлагается предоставить полномочия по установлению специальных местных сборов за предоставление публичных услуг.

Минфин заявил, что "открыт для обсуждения любой темы, отраженной в законопроекте" и что сегодня встретится с примарами для обсуждения тем, касающихся фискальных вопросов.

Законопроект должен быть одобрен правительством, окончательное решение о введении новых мер налоговой и таможенной политики принимает парламент.

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