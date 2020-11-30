Когда правительство рассмотрит проект госбюджета на 2021 год

Кабинет министров планирует рассмотреть проект государственного бюджета на предстоящий 2021 год уже в понедельник на заседании.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Правительство планирует рассмотреть и одобрить проект госбюджета на 2021 год на заседании в понедельник. Затем документ отправят в парламент. Такое заявление сделал премьер-министр Ион Кику в понедельник по итогам еженедельного заседания с действующим президентом Игорем Додоном и спикером парламента Зинаидой Гречаной.

По его словам, вопрос государственного бюджета на следующий год будет главным на этой неделе, решится ли он, зависит от воли парламентариев.

"Рассчитываю, что сегодня мы примем эти документы и отправим их в парламент сегодня или завтра в надежде, что законодательный орган утвердит их в первом чтении, возможно, даже на этой неделе, если на это будет воля", - отметил Кику.

Глава правительства добавил, что бюджет разработан таким образом, чтобы отражать нынешнюю ситуацию в стране и поддержать самые приоритетные для данного периода сферы, а именно - медицину.

"Это касается не только оплаты труда сотрудников медицинской системы, но и ее технического оснащения. Самую большую помощь окажут в следующем году. Напомню, лишь повышение зарплат специалистам системы с 1 января и повышение в сентябре 2020 года стоили государству 2 миллиарда леев. Это усилие нашего общества, чтобы поддержать медиков и удержать их в стране, чтобы они спасали нас не только от коронавируса, но и от других заболеваний", - пояснил премьер.

Как пояснил Кику, в следующем году правительство также не намерено отказываться от инвестиций в инфраструктуру страны.

Помимо этого, как уточнил глава кабмина, предусмотрена и поддержка сотрудников бюджетного сектора.

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