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Протест примаров

Кику прокомментировал состоявшийся протест примаров

© Sputnik / Cătălina Cernei
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201130/32694170/chicu-prokommentiroval-protest-primarov.html

Глава молдавского правительства высказался о прошедшем на прошлой неделе протесте нескольких примаров различных населенных пунктов. Также он выступил в защиту проекта бюджетно-налоговой политики.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Продолжаются консультации по проекту налогово-бюджетной политики на 2021 год. Были также протесты некоторых примаров на прошлой неделе, они выразили недовольство некоторыми пунктами этого документа, в частности, ограничениями по сбору местных налогов. Такое заявление сделал в пятницу премьер-министр Ион Кику по итогам встречи с действующим президентом Игорем Додоном и председателем парламента Зинаидой Гречаной. 

Протест примаров у здания Минфина, Кишинев
© Sputnik / Cătălina Cernei
Минфин отреагировал на протест примаров: мы действуем по закону

"Не буду много говорить, кто стоит за этими протестами, пусть это будет на их совести. Важно, что в проекте налогово-бюджетной политики, правительство предлагает местным властям гораздо больше инструментов для управления денежными средствами. Мы хотим привлечь инвестиции, обеспечить больше предсказуемости в этой сфере", - подчеркнул Кику.

По словам премьера, различные международные ассоциации и инвесторы высказались положительно о подобных изменениях в молдавской бизнес-среде.

"Я готов обсудить с местными властями все вопросы, можно в парламенте еще обсудить, но не нужно мешать таким изменениям", - заключил глава кабмина.

Протест примаров 

Примары ряда населенных пунктов протестовали в Кишиневе.
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Видео: главы ряда населенных пунктов протестовали в Кишиневе
Мэры нескольких молдавских городов и коммун пришли в пятницу к Министерству финансов. Они выразили недовольство ограничениями по сбору местных налогов.

Они выступили против ограничений по сбору местных налогов, которые предусмотрены законопроектом о налоговой и таможенной политике на 2021 год. Участники акции выражали уверенность, что эта инициатива помешает пополнению местных бюджетов и дальнейшему развитию населенных пунктов.

К протестующим выходил госсекретарь Минфина Дорел Норок. Он попытался убедить собравшихся, что инициатива правительства на самом деле хорошая. Он также приглашал примаров в здание министерства на беседу, но митингующие отказались и продолжили протест уже у стен правительства. 

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