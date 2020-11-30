Кику прокомментировал состоявшийся протест примаров

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Продолжаются консультации по проекту налогово-бюджетной политики на 2021 год. Были также протесты некоторых примаров на прошлой неделе, они выразили недовольство некоторыми пунктами этого документа, в частности, ограничениями по сбору местных налогов. Такое заявление сделал в пятницу премьер-министр Ион Кику по итогам встречи с действующим президентом Игорем Додоном и председателем парламента Зинаидой Гречаной.
"Не буду много говорить, кто стоит за этими протестами, пусть это будет на их совести. Важно, что в проекте налогово-бюджетной политики, правительство предлагает местным властям гораздо больше инструментов для управления денежными средствами. Мы хотим привлечь инвестиции, обеспечить больше предсказуемости в этой сфере", - подчеркнул Кику.
По словам премьера, различные международные ассоциации и инвесторы высказались положительно о подобных изменениях в молдавской бизнес-среде.
"Я готов обсудить с местными властями все вопросы, можно в парламенте еще обсудить, но не нужно мешать таким изменениям", - заключил глава кабмина.
Протест примаров
Они выступили против ограничений по сбору местных налогов, которые предусмотрены законопроектом о налоговой и таможенной политике на 2021 год. Участники акции выражали уверенность, что эта инициатива помешает пополнению местных бюджетов и дальнейшему развитию населенных пунктов.
К протестующим выходил госсекретарь Минфина Дорел Норок. Он попытался убедить собравшихся, что инициатива правительства на самом деле хорошая. Он также приглашал примаров в здание министерства на беседу, но митингующие отказались и продолжили протест уже у стен правительства.
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