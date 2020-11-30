Как режим ЧП скажется на туристической индустрии Молдовы

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Как отмечалось уже неоднократно, туроператорам в небольших странах на постсоветском пространстве в условиях пандемии коронавируса пришлось особенно тяжело. Чтобы элементарно выжить в сложившейся ситуации многие фирмы, в том числе и в Молдове, сделали ставку на внутренний туризм. Введенный в республике с 30 ноября режим чрезвычайного положения в здравоохранении грозит погрузить туристический бизнес Молдовы в состояние почти полной стагнации.
"Во-первых, в ближайшие дни закроются и те фирмы, которые по каким-то причинам не закрылись до сих пор. Им станет уже абсолютно невыгодно оплачивать аренду офисов, рекламу и прочее, - говорит директор одной из туристических компаний Людмила Чистякова. – Во-вторых, глядя на рост числа заражений в стране, люди в Молдове окончательно откажутся от передвижений даже внутри страны. Самых неуемных, все-таки желающих получить какие-то впечатления останется мизер...".
"Однако сезона в нашей индустрии как такового в этом году не было. Было чуть-чуть Турции, немного Египта и совсем мало Болгарии. Чтобы получить право на выезд, люди должны были предварительно сдать тест, а по возвращении еще и две недели просидеть в карантине. Мало, кто готов был на такие сложности ради одной турпоездки", - говорит Людмила Чистякова.
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Она напоминает, что на индустрию туризма в республике завязано множество смежных отраслей – транспорт, гостиничный бизнес, общепит. Пандемия лишила заработка не только работников турагентств, но и множество людей, с ними сотрудничавших.
"К сожалению, пока никто не может сказать, когда ситуация начнет двигаться в обратную сторону, и мы хотя бы сможем начать что-то планировать", - говорит Чистякова.
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