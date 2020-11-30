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Как режим ЧП скажется на туристической индустрии Молдовы

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (130)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201130/32696295/rak-rezhim-chp-skazhetsya-na-turisticheskoy-industrii-moldovy.html

С 30 ноября в Молдове введены дополнительные жесткие ограничения в связи с пандемией COVID-19. Профессионалы от туризма прогнозируют, что индустрия и связанные с ней отрасли фактически замрут, как минимум до 15 января.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Как отмечалось уже неоднократно, туроператорам в небольших странах на постсоветском пространстве в условиях пандемии коронавируса пришлось особенно тяжело. Чтобы элементарно выжить в сложившейся ситуации многие фирмы, в том числе и в Молдове, сделали ставку на внутренний туризм. Введенный в республике с 30 ноября режим чрезвычайного положения в здравоохранении грозит погрузить туристический бизнес Молдовы в состояние почти полной стагнации.

"Во-первых, в ближайшие дни закроются и те фирмы, которые по каким-то причинам не закрылись до сих пор. Им станет уже абсолютно невыгодно оплачивать аренду офисов, рекламу и прочее, - говорит директор одной из туристических компаний Людмила Чистякова. – Во-вторых, глядя на рост числа заражений в стране, люди в Молдове окончательно откажутся от передвижений даже внутри страны. Самых неуемных, все-таки желающих получить какие-то впечатления останется мизер...".

Юрий Кротенко.
© Sputnik / Osmatesco
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При этом, по словам Чистяковой, с начала пандемии в Молдове всегда находились люди, желающие ездить по стране. Сами искали информацию в интернете, звонили в турфирмы, чтобы проконсультироваться о самых интересных маршрутах и ездили по стране самостоятельно.

"Однако сезона в нашей индустрии как такового в этом году не было. Было чуть-чуть Турции, немного Египта и совсем мало Болгарии. Чтобы получить право на выезд, люди должны были предварительно сдать тест, а по возвращении еще и две недели просидеть в карантине. Мало, кто готов был на такие сложности ради одной турпоездки", - говорит Людмила Чистякова.

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Она напоминает, что на индустрию туризма в республике завязано множество смежных отраслей – транспорт, гостиничный бизнес, общепит. Пандемия лишила заработка не только работников турагентств, но и множество людей, с ними сотрудничавших.

"К сожалению, пока никто не может сказать, когда ситуация начнет двигаться в обратную сторону, и мы хотя бы сможем начать что-то планировать", - говорит Чистякова.

Сколько потеряет мировой туризм из-за пандемии – видео.
© Ruptly
Выживет ли мировой туризм? Сколько потеряет отрасль из-за пандемии – видео
С 30 ноября на всей территории Молдовы действует чрезвычайное положении в здравоохранении. Как минимум до 15 января в стране запрещено находиться в общественных местах группами более трех человек, граждане обязаны носить маски в помещениях и на улице. Запрещено находиться в парках и зонах отдых, на спортивных и детских площадках. Кроме того, закрыты театры, кинотеатры, концертные залы и дома культуры, запрещено проводить репетиции. Рестораны, кафе и бары не будут работать в ночное время – с 22.00 до 07.00.

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (130)

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Теги:
ЧП, коронавирус, туризм


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