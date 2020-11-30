Правительство РМ утвердило проект налогово-бюджетной политики на 2021 год

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Правительство Молдовы на своем заседании в понедельник утвердило проект налогово-бюджетной политики на будущий год. В окончательном виде проект должен принять парламент.
Глава кабинета министров Ион Кику поблагодарил общественные организации, профсоюзы, патронаты, бизнес-ассоциации, которые помогли в разработке налогово-бюджетной политики.
"Проект отражает реальную ситуацию в Молдове. Мы хотели бы больше налоговых льгот и снижения налогов для бизнеса, но вынуждены исходить из кризисной ситуации, которая есть", - заявил он во время заседания.
Глава минфина Сергей Пушкуца заявил, что снижение беспошлинного порога для онлайн-покупок с 200 до 100 евро вступит в силу с первого мая 2021 года, для того, чтобы все почтовые службы и госструктуры успели подготовиться.
Основные меры налоговой и таможенной политики включают:
- пересмотр льгот для физических лиц и увеличение личного освобождения;
- стандартизацию ставок подоходного налога для физлиц;
- исключение удержания налога на прибыль при распределении дивидендов между компаниями;
- пересмотр ставок НДС в сельском хозяйстве;
- продолжение программы возмещения НДС сельхозпроизводителям, пострадавшим от стихийных бедствий;
- установление акцизов на табачные изделия, алкогольную продукцию и нефтепродукты сроком на три года;
- внедрение механизма субсидирования предприятий по сбору и переработке упаковки;
- снижение беспошлинного порога для онлайн-покупок в интернет-магазинах с 200 до 100 евро.
- снятие запрета на ввоз автомобилей старше 10 лет и повышения акциза на авто старше шести лет.
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