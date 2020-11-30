Правительство РМ утвердило проект налогово-бюджетной политики на 2021 год

При этом снижение беспошлинного порога для онлайн-покупок с 200 до 100 евро откладывается на несколько месяцев. По замыслу правительства, изменения должны вступить в силу 1 мая 2021 года.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Правительство Молдовы на своем заседании в понедельник утвердило проект налогово-бюджетной политики на будущий год. В окончательном виде проект должен принять парламент.

Глава кабинета министров Ион Кику поблагодарил общественные организации, профсоюзы, патронаты, бизнес-ассоциации, которые помогли в разработке налогово-бюджетной политики.

"Проект отражает реальную ситуацию в Молдове. Мы хотели бы больше налоговых льгот и снижения налогов для бизнеса, но вынуждены исходить из кризисной ситуации, которая есть", - заявил он во время заседания.

Глава минфина Сергей Пушкуца заявил, что снижение беспошлинного порога для онлайн-покупок с 200 до 100 евро вступит в силу с первого мая 2021 года, для того, чтобы все почтовые службы и госструктуры успели подготовиться.

Основные меры налоговой и таможенной политики включают:

пересмотр льгот для физических лиц и увеличение личного освобождения; CC BY-SA 2.0 / Beck Gusler / package! Прощай, "АлиЭкспресс" — теперь это будет невыгодно

стандартизацию ставок подоходного налога для физлиц;

исключение удержания налога на прибыль при распределении дивидендов между компаниями;

пересмотр ставок НДС в сельском хозяйстве;

продолжение программы возмещения НДС сельхозпроизводителям, пострадавшим от стихийных бедствий;

установление акцизов на табачные изделия, алкогольную продукцию и нефтепродукты сроком на три года;

внедрение механизма субсидирования предприятий по сбору и переработке упаковки;

снижение беспошлинного порога для онлайн-покупок в интернет-магазинах с 200 до 100 евро.

снятие запрета на ввоз автомобилей старше 10 лет и повышения акциза на авто старше шести лет.

В то же время, уточнили в министерстве, в проекте предусмотрены: разрешение на вычет взносов на медицинское страхование из доходов физических лиц-нерезидентов, полученных от деятельности в соответствии с трудовым договором; рассмотрение условий оформления контрактов на аренду недвижимости, а также срока оплаты обязательства (на данный момент оплачивается авансом, предлагается до 25 числа месяца); снижение ставки НДС с 15% до 12% для сектора HoReCa (рестораны, отели, развлекательные заведения); снижение вклада с 2,5% до 1,5% от выручки от продаж услуг мобильной связи с 2022 года; другие предложения по совершенствованию налогового и таможенного законодательства.

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