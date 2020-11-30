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Молдавские леи

Кабмин принял проект национального публичного бюджета на 2021 год

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201130/32704156/Kabmin-prinyal-proekt-natsionalnogo-publichnogo-byudzheta-na-2021-god.html

В правительстве утвердили все три компонента главного финансового документа: государственный бюджет, бюджет социального страхования и бюджет фондов обязательного медицинского страхования.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Правительство Молдовы утвердило проект государственного бюджета, а также бюджеты медицинского и социального страхования на следующий год. Проекты будут переданы парламенту для окончательного утверждения.

"Бюджет был разработан с учетом текущей ситуации в стране и беспрецедентного кризиса, связанного с пандемией. 2021 год должен быть годом восстановления потерь, понесенных государством в 2020 году", - заявил на заседании правительства министр финансов Сергей Пушкуца.

Доходы государственного бюджета в 2021 году запланированы в размере 41,4 миллиарда леев, это на 11% больше, чем в нынешнем. Расходы бюджета в 2021 году - 55,4 миллиарда леев - на 4,1% больше, чем в 2020 году.

Проект бюджета.
© Sputnik / Владимир Федоренко
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Дефицит бюджета 2021 - 13,9 миллиарда леев. Покрывать его планируется за счет внешнего финансирования и продажи государственной собственности.

Бюджет социального страхования на следующий год составит 25 миллиардов леев. Из них трансфер из государственного бюджета составит 9,7 миллиарда леев.

Бюджет фондов обязательного медицинского страхования составит в будущем году 11,3 миллиарда леев, из которых 200 миллионов леев - неиспользованный остаток за 2020 год. А 2,9 миллиарда леев бюджета -  трансферты из государственного бюджета в счет медицинского страхования неработающих граждан. 

Бюджет предполагает сохранение существующей стоимости медицинского полиса и девятипроцентной ставки отчислений из доходов работающих граждан.

Все три проекта будут переданы в парламент для окончательного утверждения.

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