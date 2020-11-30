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Курс на вторник: все основные валюты дружно устремились вверх

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 30 ноя — Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на вторник, 1 декабря.

Согласно опубликованным данным, американский доллар и европейская валюта выросли в цене на фоне ослабления молдавского лея.

Динамика лея по отношению к доллару США
© Sputnik / Vadim Rusu
Загадочный молдавский лей: молодой, но старше евро

Доллар США подорожает менее чем на один бан и зафиксируется на отметке 17,2389 лея.

Похожая динамика будет характерна и для европейской валюты — ее стоимость вырастет сразу на 11 банов и составит 20,6652 лея.

Румынский лей окрепнет и во вторник установится на показателе 4,2410 в пересчете на национальную валюту.

Цена украинской гривны также подрастет — до 0,6050 лея.

Российский рубль будет торговаться по 0,2267 лея.

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