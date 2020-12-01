Ион Кику рассказал об итогах ноября — в каком состоянии бюджет

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. Премьер-министр Ион Кику опубликовал в социальных сетях информацию о финансовом состоянии государства по итогам ноября.
На счетах по ситуации на конец месяца находится около 10,36 миллиарда леев, сообщил глава правительства, в том числе по компонентам национального публичного бюджета — 7,42 миллиарда леев.
Премьер подчеркнул, что все расходы, представленные казначейству, были оплачены, а денег на балансе достаточно для платежей в декабре и январе.
Таким образом, с начала года рост собственных доходов в бюджете социального страхования и фондах обязательного медицинского страхования составил около 900 миллионов леев, сообщил премьер, выразив благодарность бизнесу и гражданам, "которые в трудное время вносят свой вклад в бюджет".
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