13:21 01 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.67
  • USD17.24
  • RUB0.23
  • RON4.24
  • UAH0.61
Поиск
Ион Кику

Ион Кику рассказал об итогах ноября — в каком состоянии бюджет

© Photo : Miroslav Rotari
Экономика
Получить короткую ссылку
6 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0b/0f/32464884.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201201/32712864/ion-kiku-rasskazal-ob-itogah-noyabrya-v-kakom-sostoyanii-byudzhet.html

По всем компонентам доходов национального публичного бюджета зафиксирован рост, сообщил глава правительства.

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. Премьер-министр Ион Кику опубликовал в социальных сетях информацию о финансовом состоянии государства по итогам ноября.

На счетах по ситуации на конец месяца находится около 10,36 миллиарда леев, сообщил глава правительства, в том числе по компонентам национального публичного бюджета — 7,42 миллиарда леев.

Премьер подчеркнул, что все расходы, представленные казначейству, были оплачены, а денег на балансе достаточно для платежей в декабре и январе.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
Кабмин принял проект национального публичного бюджета на 2021 год
Прирост доходов в ноябре 2020 года по сравнению с 2019 годом в государственном бюджете составил: по линии Государственной налоговой службы — 80 миллионов леев (6,6%), по Таможенной службе — 94 миллиона леев (4,6%), по бюджету социального страхования — 119 миллионов леев (10,3%), и в системе обязательного медицинского страхования — 36,4 миллиона леев (9,2%).

Таким образом, с начала года рост собственных доходов в бюджете социального страхования и фондах обязательного медицинского страхования составил около 900 миллионов леев, сообщил премьер, выразив благодарность бизнесу и гражданам, "которые в трудное время вносят свой вклад в бюджет".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Правительство РМ утвердило проект налогово-бюджетной политики на 2021 год
Перенесен срок вступления в силу снижения стоимости беспошлинных онлайн-покупок
Крылов: как будет работать Санду с правительством Кику и парламентом
Теги:
правительство


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
В канун Нового года в зимней Москве нет ничего более атмосферного, чем Красная площадь.
Фото - На Красной площади открылся ГУМ-Каток
США уходят из Афганистана
Видео - Сдали талибам: США уходят из Афганистана
Мигрантская доля
Квоты на трудоустройство иностранцев в России на 2021 год

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться