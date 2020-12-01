Ион Кику рассказал об итогах ноября — в каком состоянии бюджет

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. Премьер-министр Ион Кику опубликовал в социальных сетях информацию о финансовом состоянии государства по итогам ноября.

На счетах по ситуации на конец месяца находится около 10,36 миллиарда леев, сообщил глава правительства, в том числе по компонентам национального публичного бюджета — 7,42 миллиарда леев.

Премьер подчеркнул, что все расходы, представленные казначейству, были оплачены, а денег на балансе достаточно для платежей в декабре и январе.

Прирост доходов в ноябре 2020 года по сравнению с 2019 годом в государственном бюджете составил: по линии Государственной налоговой службы — 80 миллионов леев (6,6%), по Таможенной службе — 94 миллиона леев (4,6%), по бюджету социального страхования — 119 миллионов леев (10,3%), и в системе обязательного медицинского страхования — 36,4 миллиона леев (9,2%).

Таким образом, с начала года рост собственных доходов в бюджете социального страхования и фондах обязательного медицинского страхования составил около 900 миллионов леев, сообщил премьер, выразив благодарность бизнесу и гражданам, "которые в трудное время вносят свой вклад в бюджет".

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