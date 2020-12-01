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Налоговые льготы для IT-индустрии продлят до 2023 года

© Sputnik / Janna Poghosyan
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201201/32717914/nalogovye-lgoty-dlya-it-industrii-prodlyat-do-2023-goda.html

Такое решение принял кабинет министров Молдовы, оценив темпы бурного развития сектора информационных технологий в республике.

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. Правительство утвердило продление налоговых льгот в секторе информационных технологий до 2023 года.

Информационные технологии.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Минэкономики: экспорт услуг IT-индустрии в Молдове превысил экспорт вина

По сообщению Министерства экономики и инфраструктуры, эти меры показали свою эффективность и способствовали развитию IT-индустрии в Молдове, которая за последние годы стала одним из основных экспортеров услуг.

В 2019 году, по данным Государственной налоговой службы, 114 компаний, работающих в сфере IT, воспользовались налоговыми льготами, а число бенефициаров составило около 1300-1500 человек - это те, кто в силу профессии занят в высокотехнологической отрасли.

Таким образом, в этом секторе и далее необлагаемым доходом будет тот, что превышает планку в 17,4 тысячи леев. При этом, по данным Национального бюро статистики, средняя заработная плата в IT-индустрии в Молдове составляет около 16,3 тысячи леев при средней прогнозируемой заработной плате по экономике в 8,7 тысячи леев.

Эта мера должна способствовать прозрачности и повышению заработной платы, считает Минэкономики.

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