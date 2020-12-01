Госналогслужба объявила новогоднюю лотерею с выигрышами до 1500 леев

Традиционную лотерею налоговики проводят, чтобы стимулировать покупки с помощью банковских карт в Молдове.

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. Государственная налоговая служба запускает специальный, новогодний выпуск лотереи. Он стартовал 1 декабря 2020 года и закончится 8 января 2021 года.

Чтобы стать участником налоговой лотереи, достаточно оплатить банковской картой, выпущенной коммерческим банком в Молдове, любую покупку или услугу на сумму более 30 леев. Участники должны быть старше 18 лет.

Розыгрыш новогодней лотереи состоится 28 января 2021 года, будут разыграны 100 призов по 1500 леев.

Список победителей опубликуют на сайте Госналогслужбы, а призы будут переведены победителям на карточные счета в течение максимум 10 дней после его публикации. Кроме того, банки, выпустившие карту победителя, сообщат о выигранном призе.

В настоящее время продолжается еще и очередной, четвертый выпуск фискальной лотереи, который продлится до 31 декабря 2020 года. После его завершения будут разыграны 100 призов по 1000 леев каждый.

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