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Налоговая служба

Госналогслужба объявила новогоднюю лотерею с выигрышами до 1500 леев

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201201/32719522/gosnalogsluzhba-obyavila-novogodnyuyu-lotereyu-s-vyigryshami-do-1500-leev.html

Традиционную лотерею налоговики проводят, чтобы стимулировать покупки с помощью банковских карт в Молдове.

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. Государственная налоговая служба запускает специальный, новогодний выпуск лотереи. Он стартовал 1 декабря 2020 года и закончится 8 января 2021 года.

Чтобы стать участником налоговой лотереи, достаточно оплатить банковской картой, выпущенной коммерческим банком в Молдове, любую покупку или услугу на сумму более 30 леев. Участники должны быть старше 18 лет.

Государственная Налоговая Служба
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Розыгрыш новогодней лотереи состоится 28 января 2021 года, будут разыграны 100 призов по 1500 леев.

Список победителей опубликуют на сайте Госналогслужбы, а призы будут переведены победителям на карточные счета в течение максимум 10 дней после его публикации. Кроме того, банки, выпустившие карту победителя, сообщат о выигранном призе. 

В настоящее время продолжается еще и очередной, четвертый выпуск фискальной лотереи, который продлится до 31 декабря 2020 года. После его завершения будут разыграны 100 призов по 1000 леев каждый.

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Теги:
Государственная налоговая служба


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