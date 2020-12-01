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Курс на среду: доллар рвется вперед, а евро отстает

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201201/32721594/kurs-na-sredu-dollar-rvetsya-vpered-evro-otstaet.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на среду, 2 декабря.

Согласно опубликованным данным, американский доллар вырастет в цене на фоне ослабления молдавского лея, а европейская валюта, напротив, подешевеет.

Динамика лея по отношению к доллару США
© Sputnik / Vadim Rusu
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Доллар США станет дороже на 1 бан и зафиксируется на отметке 17,2530 лея.

Противоположная динамика будет характерна для европейской валюты — ее стоимость упадет почти на два бана и составит 20,6492 лея.

Румынский лей ослабнет и в среду установится на показателе 4,2391 в пересчете на национальную валюту.

Цена украинской гривны также снизится — до 0,6040 лея.

Российский рубль будет торговаться по 0,2270 лея.

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