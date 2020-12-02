Гагаузия надеется на инвестиции со стороны китайских компаний

Возможности социального и экономического сотрудничества глава автономии обсудила с посолом Китая в Республике Молдова.

КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. Руководство Гагаузии выразило интерес к привлечению инвестиций в экономику региона со стороны китайских экономических компаний. Такую возможность глава автономии Ирина Влах в режиме видеоконференции обсудила с послом Китайской Народной Республики в Республике Молдова Чжаном Инхуном.

"Башкан детально описала преференции и льготы, предусмотренные для инвесторов, заинтересованных в открытии производств на территории Зоны свободного предпринимательства "Валканеш" и ее филиалах в Комрате и Чадыр-Лунге", - отметила Влах на своей странице в соцсети.

Стороны также обсудили текущую социально-политическую ситуацию в Республике Молдова, на которую влияют пандемия, санитарные ограничения, экономический кризис и президентская кампания.

Башкан и дипломат наметили возможности активизации сотрудничества в социальной и экономической сферах.

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