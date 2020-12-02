15:57 02 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.65
  • USD17.25
  • RUB0.23
  • RON4.24
  • UAH0.60
Поиск
Валюта.

Законопроект о госбюджете на 2021 год одобрен профильной парламентской комиссией

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
Получить короткую ссылку
36 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/08/1b/31461797.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201202/32730924/zakonoproekt-o-gosbyudzhete-na-2021-god-odobren-profilnoy-parlamentskoy-komissiey.html

Доходы государственного бюджета в 2021 году запланированы в размере 41,4 миллиарда леев, расходы - 55,4 миллиарда леев.

КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам одобрила в среду законопроект о госбюджете на 2021 год.

"Документ разрабатывали с учетом беспрецедентного влияния пандемии и засухи на национальную экономику. Ожидается, что 2021 станет годом восстановления ущерба, полученного в нынешнем", - пояснил министр финансов Серджиу Пушкуцэ представляя законопроект госбюджета.

Члены парламентской комиссии единогласно проголосовали за законопроект. 

Доходы государственного бюджета в 2021 году запланированы в размере 41,4 миллиарда леев, это на 11% больше, чем в нынешнем. Расходы бюджета в 2021 году - 55,4 миллиарда леев - на 4,1% больше, чем в 2020 году.

Ион Кику
© Photo : Miroslav Rotari
Ион Кику рассказал об итогах ноября — в каком состоянии бюджет

Дефицит бюджета 2021 - 13,9 миллиарда леев. Покрывать его планируется за счет внешнего финансирования и продажи государственной собственности.

Бюджет социального страхования на следующий год составит 25 миллиардов леев. Из них трансфер из государственного бюджета запланирован в объеме 9,7 миллиарда леев.

Бюджет фондов обязательного медицинского страхования составит в будущем году 11,3 миллиарда леев, из которых 200 миллионов леев - неиспользованный остаток за 2020 год. А 2,9 миллиарда леев -  трансферты из государственного бюджета в счет медицинского страхования неработающих граждан.

Бюджет предполагает сохранение существующей стоимости медицинского полиса и девятипроцентной ставки отчислений из доходов работающих граждан.

Далее все три проекта будут переданы в парламент для окончательного утверждения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Ларюшина: возможно ли планировать и принимать бюджет в условиях пандемии
Мнения экспертов: почему запаздывает проект бюджета на 2021 год
Кабмин принял проект национального публичного бюджета на 2021 год


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Итак, свершилось: в Кишиневе - елка! К Рождеству и Новому году столица готова.
Фото - Елочка, зажгись: Кишинев - предновогодний
Столица приоделась к зимним праздникам
Видео - Столица приоделась к зимним праздникам
Сколько жилья было сдано в эксплуатацию в Молдове в 2020 году
"Квартирный вопрос" в Молдове: рост или падение

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться