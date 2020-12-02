Законопроект о госбюджете на 2021 год одобрен профильной парламентской комиссией

Доходы государственного бюджета в 2021 году запланированы в размере 41,4 миллиарда леев, расходы - 55,4 миллиарда леев.

КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам одобрила в среду законопроект о госбюджете на 2021 год.

"Документ разрабатывали с учетом беспрецедентного влияния пандемии и засухи на национальную экономику. Ожидается, что 2021 станет годом восстановления ущерба, полученного в нынешнем", - пояснил министр финансов Серджиу Пушкуцэ представляя законопроект госбюджета.

Члены парламентской комиссии единогласно проголосовали за законопроект.

Доходы государственного бюджета в 2021 году запланированы в размере 41,4 миллиарда леев, это на 11% больше, чем в нынешнем. Расходы бюджета в 2021 году - 55,4 миллиарда леев - на 4,1% больше, чем в 2020 году.

Дефицит бюджета 2021 - 13,9 миллиарда леев. Покрывать его планируется за счет внешнего финансирования и продажи государственной собственности.

Бюджет социального страхования на следующий год составит 25 миллиардов леев. Из них трансфер из государственного бюджета запланирован в объеме 9,7 миллиарда леев.

Бюджет фондов обязательного медицинского страхования составит в будущем году 11,3 миллиарда леев, из которых 200 миллионов леев - неиспользованный остаток за 2020 год. А 2,9 миллиарда леев - трансферты из государственного бюджета в счет медицинского страхования неработающих граждан.

Бюджет предполагает сохранение существующей стоимости медицинского полиса и девятипроцентной ставки отчислений из доходов работающих граждан.

Далее все три проекта будут переданы в парламент для окончательного утверждения.

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