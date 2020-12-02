Курс валют на четверг: лей продолжает дешеветь

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на четверг, 3 декабря.
Согласно опубликованным данным, американский доллар, как и европейская валюта, вырастет в цене на фоне ослабления молдавского лея.
Заметно вырвется вперед европейская валюта — ее стоимость взлетит почти на 16 банов и составит 20,8091 лея.
Румынский лей окрепнет и в среду установится на показателе 4,2712 в пересчете на национальную валюту.
Цена украинской гривны также незначительно вырастет — до 0,6075 лея.
Российский рубль будет торговаться по 0,2279 лея.
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