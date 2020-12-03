Курс валют на пятницу: лей в миноре, конкуренты устремились вверх

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на пятницу, 4 декабря.
Согласно опубликованным данным, американский доллар и европейская валюта выросли в цене на фоне ослабления молдавского лея.
Похожая динамика будет характерна и для европейской валюты — ее стоимость вырастет сразу на 15 банов и составит 20,9577 лея.
Румынский лей окрепнет и в пятницу установится на показателе 4,3003 в пересчете на национальную валюту.
Цена украинской гривны также подрастет — до 0,6110 лея.
Российский рубль будет торговаться по 0,2304 лея.
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