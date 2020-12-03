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Курс валют на пятницу: лей в миноре, конкуренты устремились вверх

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на пятницу, 4 декабря.

Согласно опубликованным данным, американский доллар и европейская валюта выросли в цене на фоне ослабления молдавского лея.

Динамика лея по отношению к доллару США
© Sputnik / Vadim Rusu
Загадочный молдавский лей: молодой, но старше евро
Доллар США подорожает на два бана и зафиксируется на отметке 17,2805 лея.

Похожая динамика будет характерна и для европейской валюты — ее стоимость вырастет сразу на 15 банов и составит 20,9577 лея.

Румынский лей окрепнет и в пятницу установится на показателе 4,3003 в пересчете на национальную валюту.

Цена украинской гривны также подрастет — до 0,6110 лея.

Российский рубль будет торговаться по 0,2304 лея.

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