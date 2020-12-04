Платить нельзя помиловать. Что делать с долгом Молдовы за российский газ

Можно предположить, что поставляемый в Приднестровье газ, как и долг за него, еще долго будет одним из краеугольных камней в деле разрешения приднестровского вопроса и во взаимоотношениях Москвы и Кишинева.

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Растущий долг компании "Молдовагаз" перед российским "Газпромом" снова оказался в центре внимания. Интерес к теме вновь возник после того, как избранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что официальный Кишинев не собирается выплачивать долг, накопленный Приднестровьем и включенный в задолженность "Молдовагаз" перед российским поставщиком. Несмотря на то, что у "Газпрома" практически нет шансов взыскать эти средства, само существование этой задолженности, по словам экспертов, является серьезной угрозой для энергетической безопасности Республики Молдова.

Как сформировалась задолженность

К середине 2020 года общий долг "Молдовагаз" перед "Газпромом" составил 7,24 миллиардов долларов США. Из них только 0,56 миллиарда долг, накопленный самим "Молдовагаз", а 6,68 миллиарда - это задолженность предприятия "Тираспольтрансгаз" за газ, поставляемый в Приднестровье через "Молдовагаз".

Насколько значительными являются для Молдовы долги перед российским гигантом, можно судить по тому, что активы самого "Молдовагаз" составляют 12,3 миллиарда леев или около 716 миллионов долларов, что меньше десятой доли общего долга предприятия перед "Газпромом".

В начале сразу следует оговориться, что крупнейшими акционерами "Молдовагаз" являются "Газпром" (50%+1), правительство Молдовы (35,3%) и власти Приднестровья (13,44%). С 2006 года Приднестровье передало свой пакет акций в доверительное управление "Газпрому", который полностью ими распоряжается. Соответственно, ни одно серьезное решение в молдавской компании не принимается без ведома и согласия российского энергетического гиганта.

Долг правого берега

Долг, накопленный "Молдовагаз" на правом берегу Днестра, меньше десятой доли общей задолженности и даже его полностью перекладывать на молдавских потребителей будет не совсем корректно. Так считает бывший глава Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Виктор Парликов.

По его словам, есть необходимость провести хороший качественный анализ динамики накопления этого долга.

"Часть этого долга - это то, что регулятор — Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) — не вернул компании за период обесценивания лея. В 2015 году резко скакнул лей, и несколько лет регулятор не включал эти финансовые отклонения в тариф и таким образом не возвращал компании деньги. Это действительно та часть долга, которую должны оплатить молдавские потребители", — рассказывает Парликов.

Есть еще одна составляющая, которую придется взять на себя потребителям.

"В 2001-2007 годах потребители в Кишиневе платили за тепло меньше реальной стоимости, из-за этого у производителей тепла накопился долг перед "Молдовагаз", а "Молдовагаз" задолжал "Газпрому". Эти долги тоже каким-то образом придется оплатить", — говорит экс-глава НАРЭ.

Но, по словам Парликова, это меньшая часть долга, накопленного на правом берегу. С остальной частью, по словам эксперта, не все так однозначно.

"Нужно смотреть, как он накапливался. Есть обоснованные подозрения, что еще в самом начале формирования этой задолженности, часть приднестровского долга внутри бухгалтерии "Молдовагаз" оформлялась, как долг правобережной части Молдовы. Во-вторых, часть долга сформировалась вследствие неэффективного корпоративного менеджмента", — говорит Парликов.

НАРЭ, как сообщает его бывший руководитель, отказывается включать необоснованные расходы, связанные с некачественным менеджментом в компании, в тариф для потребителей.

"Компания потратила огромные деньги на ремонт офиса. Там квадратный метр по документам стоит, как в центре Москвы. Такие расходы регулятор в тариф не включает. Их невозможно обосновать", — рассказывает Парликов.

Так, по словам экс-директора НАРЭ, формировался долг перед "Газпромом".

"Сверхнормативные потери газа у компании — откуда брать деньги, не доплатить "Газпрому". Построили лишние объекты, которые регулятор отказался в тариф включать, опять не доплатили "Газпрому". И так далее. Эту часть долга тоже несправедливо перекладывать на потребителей", — отмечает специалист.

По словам эксперта, все эти расходы должны взять на себя акционеры компании "Молдовагаз" и при необходимости докапитализировать компанию.

Кто и как потребляет газ в Приднестровье

Долг, накопленный приднестровской стороной, куда менее управляемый и возвратный. И дело не в том, что потребители не платят за поставляемый им газ.

Формально схема поставки природного газа в регион выглядит так: "Газпром" продает газ своему дочернему предприятию "Молдовагаз", "Молдовагаз", в свою очередь, ежегодно обязуется оплатить весь объем поставляемого в Молдову газа, более 60% которого предназначено для Приднестровья. Затем "Молдовагаз" поставляет газ приднестровской "государственной" транспортной компании "Тираспольтрансгаз".

Принадлежащая властям региона компания берет на себя обязательства по оплате газа и поставляет газ потребителям.

© Sputnik Категории потребителей природного газа в Приднестровье

Приднестровские потребители за газ платят, хоть и по ценам ниже себестоимости. Деньги, вырученные за счет продажи газа, поступают не на счета компании-поставщика, а на специальный "газовый" счет приднестровских властей, которым они распоряжаются по своему усмотрению.

"И Молдавская ГРЭС, и Рыбницкий металлургический завод, и бытовые потребители оплачивают потребленный газ. Они платят по льготному тарифу. Но деньги идут на "газовый" счет властей Приднестровья. Они как бы занимают эти средства у "Тираспольтрансгаза" на то, чтобы выполнять свои социальные обязательства", — объяснят Парликов.

Структура долга выглядит так: "Молдовагаз" должен "Газпрому", "Тираспольтрансгаз" должен "Молдовагаз", приднестровский бюджет должен часть денег, которую они собирают с потребителей "Тираспольтрансгазу".

Молдавская ГРЭС и 45% "приднестровского" газа

По сути жители правобережной Молдовы и без какого бы то ни было признания долга оплачивают значительную часть поступающего в Приднестровье газа. Дело в том, что крупнейший потребитель природного газа в Приднестровье — одна из крупнейших в Европе теплоэлектростанций — Молдавская ГРЭС — всю свою экспортируемую электроэнергию продает Молдове, чем обеспечивает более 80% потребностей Молдовы в электроэнергии.

Позиции двух президентов Молдовы

По данным "Тираспольтрансгаза" около 45% транспортируемого предприятием газа, а значит и такая же часть долга предприятия, уходит на выработку электроэнергии на экспорт. А единственным потребителем электроэнергии Молдавской ГРЭС вне Приднестровья из года в год остается правобережная Молдова.

Избранный, но пока не вступивший в должность президент Молдовы Майя Санду считает, что требовать от Кишинева уплаты долга за газ, который использовался потребителями неподконтрольного левобережья Днестра, несправедливо и нечестно.

"На правом берегу у нас почти нет долгов "Газпрому", потому что мы платим и платили все эти годы. С другой стороны, на левом берегу не платили за газ, и там долг очень большой. И, конечно, нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить. Это нечестно, несправедливо", — говорит Санду.

В том же духе недавно высказался и партийный заместитель Санду, вице-спикер молдавского парламента Михай Попшой.

По словам политика, признание Молдовой этого долга государственным приведет к банкротству всего государства.

"Если Молдова признает долг — внешний долг страны вырастет в два раза, его размер приблизится к ВВП страны, что приведет к немедленному банкротству страны", — считает Попшой.

Действующий президент Молдовы Игорь Додон о долге молдавской компании говорит куда аккуратнее. Он отмечает, что вопрос долга Приднестровья "Газпрому" увязан с проблематикой приднестровского урегулирования. "Этот долг является обязанностью дочерней компании российского "Газпрома" — "Молдовагаз". Он не может быть долгом, который должны выплачивать молдавские граждане", — также считает Додон.

Однако, он говорит, что после того как будет найдено решение проблемы Приднестровья, активы компании в этом регионе могут быть использованы для погашения долга.

Российские эксперты уверены, что в Приднестровье нет и не может быть профильных активов на такую сумму, однако идея приднестровским властям может понравиться.

"Частично что-то погасить можно. Думаю, и в Приднестровье были бы не против какие-то активы отдать. Это гарантирует их дальнейшее использование и развитие. Белорусы отдали свою газотранспортную систему "Газпрому", в итоге она загружена и развивается. "Газпром" когда приходит, вкладывает много денег в развитие", — говорит Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Юшков.

Он отмечает, что такое решение может быть частью какого-то более комплексного подхода к приднестровскому вопросу.

"Это могло бы быть условием какого-либо компромисса. Вы нам что-то в обмен отдаете, мы долг списываем и начинаем работать с чистого листа. Наверное, это возможно в рамках комплексного решения приднестровского вопроса", — говорит эксперт.

Позиция Приднестровья

Со своей стороны официальный Тирасполь пока отказывается даже обсуждать возможность оплаты своей доли в общем долге. Глава Приднестровья Вадим Красносельский еще в начале прошлого года заявил, что, поскольку контракт Россией заключается с "Молдовагаз", то и обязательства по его оплате, в том числе объему для потребителей Приднестровья, ложатся на Кишинев.

"Долги накапливаются на коммерческом предприятии "Молдовагаз". Раз это коммерция, то пусть собственники и разбираются. А когда Приднестровье будет признано, мы возьмем этот долг на свои плечи как признанное государство. Просто сейчас, пока мы не субъект международного права, другой формулы не существует", — заявил Красносельский.

Позиция "Молдовагаз"

Нынешний глава "Молдовагаз" Вадим Чебан неоднократно заявлял в прессе, что предприятием разработан план по созданию механизма погашения долгов перед "Газпромом", который предполагает разделение обязательств между субъектами, непосредственно ответственными за их накопление.

"Долги Приднестровского региона не будут возложены на плечи потребителей Республики Молдова", — говорил Чебан.

Еще в начале осени Агентство публичной собственности Молдовы и "Молдовагаз" планировали провести переговоры с российским газовым холдингом по газовому долгу Приднестровья и реализации имущества "Тираспольтрансгаз" для его погашения.

"Здесь вопрос взаимоотношений между "Газпромом" и Приднестровьем. То есть "Газпром" должен быть связующим звеном, в том числе, как основной акционер, для того, чтобы мы решили вопрос, в том числе и по долгу", — заявил Чебан.

Больше о намеченных переговорах ничего не сообщалось.

Что будет с долгом?

Специалисты энергетической области в Москве и Кишиневе уверены, что исторический долг "Газпрому" вернуть не удастся, они же говорят, что это понимают все заинтересованные стороны.

Экс-глава Национального агентства по регулированию в энергетике Виктор Парликов уверен, что никакая молдавская власть не возьмет на себя обязательства по оплате приднестровского долга.

"Проблема заключается в том, что ни у "Тираспольтрансгаза", ни у "Молдовагаз" вместе взятых не хватит никаких активов для того, чтобы покрыть этот долг. Реального покрытия этого долга не существует. Судьба этого долга предрешена", — говорит Парликов.

При этом, по словам эксперта, попытка "Газпрома" взыскать долг с "Молдовагаз" чисто теоретически может обернуться банкротством для молдавского поставщика. Только вряд ли в этом есть смысл, иначе зачем "Газпрому" банкротить собственное дочернее предприятие.

"Я думаю, какая бы власть в Молдове ни была, она не сможет объяснить своим гражданам, почему они должны платить за газ, потребленный в Приднестровье", — говорит бывший глава НАРЭ Парликов.

С ним согласен и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Юшков.

"Де-факто, каждая сторона понимает, что это невозвратные деньги. И ничего с этим долгом не сделать. И Молдова понимает, что она не будет платить. И Газпром понимает, что эти деньги не вернуть. И повлиять на эту ситуацию как-то будет сложно. Тот долг, который накопился, он невозвратный", — уверен Юшков.

Именно поэтому, говорит эксперт, "Газпром" при взаимодействии с "Молдовагаз" и Молдовой прописывает этот долг отдельной строкой.

Оба эксперта указывают на то, что российский энергетический гигант выполняет в Приднестровском регионе гуманитарную функцию.

"Если говорить не про экономическую, а про политическую сторону вопроса, долг-то был накоплен с разрешения и с участием "Газпрома". По большому счету это непрямое финансирование Приднестровского региона. Если сегодня, не считая долгов, Приднестровье начнет платить реальную цену за газ, просядет вся экономика региона, просядет местный бюджет. Вся экономика региона построена на дешевых энергоресурсах", — рассказывает Парликов.

Эксперт уверен, что сторонам нужно не пенять друг на друга, а сесть и договориться, как дальше взаимодействовать.

По его словам, информационный шум вокруг этой темы — это намек на то, что нужно договариваться, что жечь мосты нецелесообразно. "Давайте вести дискуссию, потому что однобокая внешняя политика — она неприемлема", — подытоживает аналитик.

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