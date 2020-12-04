Кику заявил о максимальном снижении ВВП в истории Молдовы

Правительство Молдовы в приоритетном порядке разрабатывает оптимальные меры для поддержки экономики и преодоления кризиса.

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. По итогам 2020 года ВВП Молдовы снизится максимально за всю историю, заявил глава правительства республики Ион Кику на заседании Евразийского межправсовета, пишет РИА Новости.

По словам премьера, кризис значительно повлиял на показатели национальной экономики страны.

"Во втором квартале 2020 года наблюдается резкий экономический спад, зарегистрированный за последние 20 лет – было минус 14% по сравнению с тем же периодом 2019 года. И хотя третий квартал выглядит лучше, но все же ясно, что по итогам года у нас будет исторический минимум по снижению ВВП", - заявил Кику.

Правительство, по его словам, в приоритетном порядке разрабатывает оптимальные меры для поддержки экономики и преодоления кризиса.

"Основные усилия направляем на реализацию инфраструктурных проектов, привлечение масштабных инвестиций в государственную инфраструктуру и транспортно-логистическое развитие, индустриализацию страны и создание новых рабочих мест, цифровизацию экономики", - подчеркнул глава кабмина.

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