Додон: в этом году не получится подписать соглашение с МВФ

Молдова выполнила все условия для подписания нового меморандума с МВФ, но в связи с нехваткой времени и наступающими новогодними праздниками, этот документ могут так и не подписать в этом году.

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. Не думаю, что в 2020 году Международный валютный фонд (МВФ) подпишет соглашение с Молдовой, заявил действующий президент Игорь Додон в рамках еженедельного прямого эфира.

По мнению главы государства, подписание может не состояться по нескольким причинам, но он выделил одну - нехватка времени.

"Вот сейчас через несколько дней начинаются новогодние праздники. Так что думаю, меморандум, как минимум в этом году, подписан не будет. Но молдавская сторона выполнила все условия перед МВФ, чтобы эта программа была. Представители фонда и те, кто следят за этим процессом, решили взять паузу", - пояснил Додон.

Что предполагает новый меморандум

Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом предполагает доступ Молдовы к кредиту в 558 миллионов долларов. Финансовую помощь планируется использовать на то, чтобы перезапустить экономику и преодолеть последствия пандемии.

Экономические эксперты скептически относятся к возможности заключения нового меморандума с МВФ до президентских выборов.

Ранее премьер Ион Кику заявлял, что 85% средств из нового соглашения с МВФ будут направлены на поддержку государственного бюджета, остальные пойдут на пополнение валютных резервов Национального банка Молдовы.

На заседании правительства 3 сентября глава кабмина заявил, что одно из условий Международного валютного фонда заключается в снижении с 8,5% до 8% бюджетного дефицита.

Предыдущее трехлетнее соглашение между Молдовой и МВФ было заключено в 2016 году. Общая сумма программы вместе с последним траншем составляла 178 миллионов долларов. Она была успешно завершена молдавскими властями.

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