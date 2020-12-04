Кику: Молдова хочет развивать сотрудничество со странами ЕАЭС

Молдавский премьер подчеркнул, что Молдова намерена воспользоваться статусом наблюдателя при ЕАЭС не только для увеличения товарооборота, но и для более глубокого сотрудничества в различных секторах экономики.

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику выразил уверенность, что страна будет и дальше продолжать углублять сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза. Об этом глава кабмина заявил в пятницу, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета.

Премьер обратил внимание на тот факт, что "даже в условиях всемирной пандемии деятельность Евразийского экономического союза продемонстрировала активную поддержку странам, стремящимся сохранить единое и эффективное экономическое пространство". "Для Молдовы этот факт играет важную роль, так как мы ориентированы на развитие и сотрудничество со странами Евразийского экономического союза", - сказал Кику.

"Уверен, что страна будет и дальше продолжать углублять сотрудничество в рамках данного Союза. Конечно, мы рассчитываем и дальше, что у Молдовы будут те же преференции, та же помощь и поддержка, которую мы имели до сих пор", - добавил Кику.

Также, по его словам, для Молдовы, как для страны со статусом наблюдателя при ЕАЭС, региональное сотрудничество остается важным и необходимым дополнительным ресурсом для эффективного развития экономических связей, для продвижения диалога в целях создания совместных взаимовыгодных инфраструктурных проектов развития, для увеличения объема взаимной торговли и привлечения инвестиций, для реализации существующего потенциала взаимодействия, независимо от результатов выборов в Молдове. Поскольку в республике понимают, насколько важно углублять это сотрудничество, поскольку в стране почувствовали, как важно в тяжелые времена иметь поддержку, которую Молдова получила в этом году, в том числе из-за того, что обладает статусом наблюдателя при ЕАЭС.

Премьер подчеркнул, что Молдова намерена воспользоваться этим статусом не только для увеличения товарооборота, но и для более глубокого сотрудничества в различных секторах экономики. "Речь идет прежде всего о промышленности, сельском хозяйстве, инфраструктурных проектах, цифровизации экономики", - пояснил глава кабмина.

По словам Кику, кризис, связанный с пандемией, существенно повлиял на показатели национальной экономики Молдовы. "Во втором квартале наблюдается резкий экономический спад, зарегистрированный за последние 20 лет – минус 14% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Хотя, третий квартал выглядит лучше, все же ясно, что по итогам года у нас будет исторический минимум по снижению ВВП", - констатировал премьер.

Среди перспективных направлений сотрудничества Кику назвал цифровую повестку стран Евразийского экономического союза.

"Общими усилиями и при имеющемся потенциале сотрудничества в различных областях экономики считаю, что сегодня у наших стран есть необходимые предпосылки для дальнейшего развития и наращивания взаимовыгодного сотрудничества. В конечном итоге все наши совместные усилия должны быть направлены на достижение конкретных положительных результатов", - заявил Кику.

Глава правительства также поблагодарил партнеров "за оказанную помощь и поддержку в это непростое для всех время".

"Хотел бы поблагодарить в частности Российскую Федерацию за оказанную гуманитарную и финансовую помощь, в том числе на фоне небывалой засухи, затронувшей в текущем году Молдову", - сказал Кику.

Молдова получила статус наблюдателя в ЕАЭС на саммите в Сочи 14 мая 2018 года, решение руководители стран-членов приняли единогласно. В рамках Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и Молдовой от 3 апреля 2017 года учреждена рабочая группа.

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