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Супермаркет.

Отечественным товарам в магазинах дали квоту — не меньше половины полок

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201204/32764940/otechestvennym-tovaram-v-magazinah-dali-kvotu-ne-menshe-poloviny-polok.html

Новый законопроект, принятый парламентом, обязывает торговые точки выделить значимое место для продажи молдавской продукции.

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Депутаты одобрил законопроект, устанавливающий новые правила ведения торговли с акцентом на продвижение отечественной продукции.

В соответствии с поправками к Закону о внутренней торговле и Кодексу о правонарушениях предусмотрена новая норма — "полочная квота".

Сельхозтехника на поле
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Согласно ей, не менее 50 процентов длины полок будут предоставлены для демонстрации и продажи продуктов, произведенных или переработанных в Республике Молдова.

В то же время, с учетом международного законодательства, предлагается ограничить размер торговых скидок на продовольственные товары суммой, не превышающей 10 процентов от их цены.

Народные избранники проголосовали за этот законопроект во втором, окончательном чтении.

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Теги:
торговля


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