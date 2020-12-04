Отечественным товарам в магазинах дали квоту — не меньше половины полок

Экономика
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Александр Исаев. Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201204/32764940/otechestvennym-tovaram-v-magazinah-dali-kvotu-ne-menshe-poloviny-polok.html
Новый законопроект, принятый парламентом, обязывает торговые точки выделить значимое место для продажи молдавской продукции.
КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Депутаты одобрил законопроект, устанавливающий новые правила ведения торговли с акцентом на продвижение отечественной продукции.
В соответствии с поправками к Закону о внутренней торговле и Кодексу о правонарушениях предусмотрена новая норма — "полочная квота".
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Sputnik / Evghenii Panasenco
Согласно ей, не менее 50 процентов длины полок будут предоставлены для демонстрации и продажи продуктов, произведенных или переработанных в Республике Молдова.
В то же время, с учетом международного законодательства, предлагается ограничить размер торговых скидок на продовольственные товары суммой, не превышающей 10 процентов от их цены.
Народные избранники проголосовали за этот законопроект во втором, окончательном чтении.
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