Отечественным товарам в магазинах дали квоту — не меньше половины полок

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Депутаты одобрил законопроект, устанавливающий новые правила ведения торговли с акцентом на продвижение отечественной продукции.

В соответствии с поправками к Закону о внутренней торговле и Кодексу о правонарушениях предусмотрена новая норма — "полочная квота".

Согласно ей, не менее 50 процентов длины полок будут предоставлены для демонстрации и продажи продуктов, произведенных или переработанных в Республике Молдова.

В то же время, с учетом международного законодательства, предлагается ограничить размер торговых скидок на продовольственные товары суммой, не превышающей 10 процентов от их цены.

Народные избранники проголосовали за этот законопроект во втором, окончательном чтении.

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