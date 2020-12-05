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Татьяна Васкан

Эксперт: следующий год станет сложным для сферы страхования

© Sputnik / Rodion Proca
Экономика
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (35)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201205/32765234/ekspert-sleduyuschiy-god-stanet-slozhnym-dlya-sfery-strakhovaniya.html

Пандемия коронавируса затронула несколько сфер деятельности в Молдове, в том числе страхование. О сложившейся ситуации рассказала эксперт по страхованию Татьяна Васкан.

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. В 2020 году страховые компании получили более низкую выручку, чем в предыдущие годы, и в следующем году ситуация может стать еще сложнее. Как и во многих других сферах причиной стала пандемия коронавируса нового типа. Такое заявление сделала в эфире радиостудии Sputnik Молдова эксперт в области страхования Татьяна Васкан. 

"Люди больше не уезжают за границу и, соответственно, не нуждаются в зеленой книжке. Многие работают из дома, не страхуют свои автомобили, потому что не пользуются транспортом. Медицинская страховка для тех, кто уезжает за границу, теперь тоже не так востребована", - отметила Васкан.

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© Sputnik / Mihai Caraus
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Вместо этого, как добавила эксперт, граждане Молдовы переориентировались на другие виды страховки. Это либо недвижимость, или же выбор в пользу страхования жизни.

Васкан считает, что одна из причин, почему страховщики пришли к такой ситуации, - низкая культура страхования среди граждан республики.

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"Культура страхования в нашей стране очень низкая по разным причинам. Люди не верят, что страховые компании могут выполнять свои обязательства, у граждан мало информации, но у них нет и большого желания узнавать о возможностях, которые существуют", - подчеркнула собеседница Sputnik.

Специалист добавила, что в нашей стране очень широкий спектр страховок, но не все они нужны гражданам.

Таким образом, в Молдове дополнительное страхование составляет лишь 15-20% от общего объема страхования.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (35)

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