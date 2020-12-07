Сюрпризы на валютном рынке: рекорды евро и притаившийся доллар

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 7 декабря. После выходных основные игроки вышли "отдохнувшими", набрав сил. Евро за сутки укрепился на девять банов и впервые за долгое время превысил рубеж в 21 лей. Таким образом, в понедельник "европеец" торгуется по 21,0487 лея.

Доллар же в первый день рабочей недели оказался не таким прытким, как его крепкий собрат. "Американец" стал тверже на один бан и установился на отметке в 17,2976 лея.

Что касается остальных валют, то 7 декабря в небольшом плюсе оказался российский рубль, который будет торговаться по 0,2329 лея. Украинская гривна подорожала до 0,6114 лея, а румынский лей - до 4,3198 в пересчете на нацвалюту.

Курс валют в 2020-м: как начал год молдавский лей, что его ждет дальше>>>

Рекорды евро на валютном рынке Молдовы

Можно сказать, что это второй раз в истории современной Молдовы, когда официальный курс превышает 21 лей за евро. Об этом на своей странице в Facebook написал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

По его словам, в последний раз "европеец" торговался дороже 21 лея 25 сентября 2017 года.

"В сентябре 2017 года закончилась эпопея с обесцениванием молдавского лея, которое началось в январе 2015-го в результате банковской кражи и манипуляций на валютном рынке", - отметил Ионицэ.

Он напомнил, что 12 февраля 2015 года официальный курс евро впервые в истории Молдовы превысил отметку в 21 лей. "Это был один из самых "черных" месяцев в нашей истории, а 18 февраля евро достиг исторического рекорда в 24,02 лея. Это был официальный курс Национального банка Молдовы, а в обменных кассах был настоящий ад, где евро продавали по 28 и даже 30 леев", - добавил экономист.

Прогноз Нацбанка: что будет с ценами к концу 2020-го и в 2021 году>>>

Аналитик считает, что "в течение тех нескольких дней февраля 2015 года большинство простых людей, как и предпринимателей, потеряли более миллиарда леев из-за искусственно организованной паники на валютном рынке".

"Затем все немного успокоилось, но на протяжении 2015-2017 годов евро в основном превышал 21 лей. Можно сказать, что впервые евро превысил 21 лей в период 12 февраля 2015 - 25 сентября 2017 годов. Второй раз евро взял рубеж в 21 лей 7 декабря 2020-го", - уточнил Ионицэ.

Динамика доллара и евро в 2020-м

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процент. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" подорожал на 50 с лишним банов, а евро - на 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов.

Если говорить о весне, то в марте "зеленый" прибавил "в весе" примерно на 40 банов, а евро - на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар потерял 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус на 20 банов, а евро практически не изменился в цене.

Летом оба "иностранца" хмурились. В июне "американец" сдал порядка 40 банов, а "европеец" - 16 банов. В июле "зеленый" сдал еще 44 бана, а европейская валюта стала тверже на 40 банов. Заключительный летний месяц доллар завершил в миноре, лишившись порядка 14 банов. Евро же практически не изменился в цене.

Что ждет жителей Молдовы в 2021 году: какие изменения готовят власти>>>

А вот осень эта парочка начала без какой-либо хандры. За сентябрь "американец" подорожал на 30 банов, а "европеец" - на 15 банов. В октябре оба "иностранца" продолжили укрепляться - каждый на шесть банов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova