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Аэропорт Кишинева

В Молдове отмечают День гражданской авиации

© Sputnik / Vladimir Polusatov
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201207/32794420/v-moldove-otmechayut-den-grazhdanskoy-aviatsii.html

Наша страна присоединилась к Конвенции о международной гражданской авиации 1 июля 1992 года — за это время авиация Молдовы пережила целый ряд кризисов.

КИШИНЕВ, 7 дек — Sputnik. Глава Управления гражданской авиации (УГА) поздравил авиаторов Молдовы с профессиональным праздником.

Самолет авиакомпании Air Moldova
© Sputnik / Mihai Caraus
Орган гражданской авиации Молдовы назвал страны, куда можно улететь из Кишинева

По решению Международной организации гражданской авиации, памятная дата была установлена в 1994 году, чтобы подчеркнуть важность авиационного сектора в экономическом и социальном развитии глобального сообщества.

Республика Молдова присоединилась к Конвенции о международной гражданской авиации 1 июля 1992 года. Глава УГА заявил, что на протяжении всех этих лет властями страны продвигаются меры, которые могут привести к повышению эффективности национального воздушного транспорта и к совершенствованию систем безопасности гражданских самолетов.

Вместе с тем в 2020 году гражданская авиация Молдовы столкнулась с беспрецедентным кризисом в связи с пандемией коронавируса и ограничениями на полеты авиации, принятыми в большинстве стран мира.

Кроме того, до сих пор не завершены судебные тяжбы по поводу концессии Кишиневского международного аэропорта.

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Теги:
авиация


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