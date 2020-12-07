00:06 08 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.05
  • USD17.30
  • RUB0.23
  • RON4.32
  • UAH0.61
Поиск
Слива.

Россельхознадзор призвал ANSA обеспечить безопасность поставок фруктов в Россию

© Sputnik / Денис Абрамов
Экономика
Получить короткую ссылку
14620
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201207/32799512/rosselhoznadzor-prizval-ansa-obespechit-bezopasnost-postavok-fruktov-v-rossiyu.html

В сливах, которые экспортируются из нашей страны на российский рынок, были обнаружены партии, зараженные опасными вредителями.

КИШИНЕВ, 7 дек — Sputnik. Россельхознадзор обеспокоен качеством молдавской продукции. Об этом представители российского ведомства сообщили во время переговоров с Национальным агентством безопасности пищевых продуктов Молдовы (ANSA) в режиме видеоконференции.

Причиной для тревоги стали неоднократные факты выявления в поставках косточковых культур из Молдовы опасных карантинных объектов.

В частности, только за два последних месяца, в октябре и ноябре 2020 года, инспекторы Россельхознадзора обнаружили, что партии слив, экспортированных из нашей страны, были заражены восточной плодожоркой и бурой монилиозной гнилью.

Слива
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Меньше абрикосов, больше слив: сколько фруктов Молдова отправила на экспорт

Российское ведомство предупредило молдавскую сторону о необходимости принять все возможные меры для обеспечения фитосанитарных требований, регламентируемых законодательством ЕАЭС, к экспортируемой на территорию России продукции.

Представитель ANSA Светлана Лунгу рассказала собеседникам о мерах, которые принимаются в Молдове по защите косточковых от бурой монилиозной гнили. Что касается восточной плодожорки, то, по словам Лунгу, этот вредитель не является в Молдове карантинным объектом, однако профилактические мероприятия по борьбе с этим вредителем проводятся.

Молдавская сторона пообещала в ближайшее время предоставить результаты расследования по всем претензиям, направленным ранее Россельхознадзором. Кроме того, Нацагентство предложило сверить результаты лабораторных испытаний, проведенных в России и в Молдове, по определению возбудителя бурой монилиозной гнили в сливах, поставляемых в Россию.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Молдавская слива - нарасхват в России и ЕС: фрукты пользуются большим спросом
В Приднестровье собирают урожай фруктов - тех, что удалось сохранить в непогоду
Теги:
Россельхознадзор


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Сельхозтехника у въезда в Кишинев
Аграрии готовы протестовать в Кишиневе: тракторы уже у въезда в город - фото
“Северный поток - 2”: почему США мешают строительству газопровода и что об этом думает Европа.
Почему США мешают строительству газопровода и что об этом думает Европа
Зимние праздники в Кишиневе
Зимняя сказка в Кишиневе

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться