Россельхознадзор призвал ANSA обеспечить безопасность поставок фруктов в Россию

В сливах, которые экспортируются из нашей страны на российский рынок, были обнаружены партии, зараженные опасными вредителями.

КИШИНЕВ, 7 дек — Sputnik. Россельхознадзор обеспокоен качеством молдавской продукции. Об этом представители российского ведомства сообщили во время переговоров с Национальным агентством безопасности пищевых продуктов Молдовы (ANSA) в режиме видеоконференции.

Причиной для тревоги стали неоднократные факты выявления в поставках косточковых культур из Молдовы опасных карантинных объектов.

В частности, только за два последних месяца, в октябре и ноябре 2020 года, инспекторы Россельхознадзора обнаружили, что партии слив, экспортированных из нашей страны, были заражены восточной плодожоркой и бурой монилиозной гнилью.

Российское ведомство предупредило молдавскую сторону о необходимости принять все возможные меры для обеспечения фитосанитарных требований, регламентируемых законодательством ЕАЭС, к экспортируемой на территорию России продукции.

Представитель ANSA Светлана Лунгу рассказала собеседникам о мерах, которые принимаются в Молдове по защите косточковых от бурой монилиозной гнили. Что касается восточной плодожорки, то, по словам Лунгу, этот вредитель не является в Молдове карантинным объектом, однако профилактические мероприятия по борьбе с этим вредителем проводятся.

Молдавская сторона пообещала в ближайшее время предоставить результаты расследования по всем претензиям, направленным ранее Россельхознадзором. Кроме того, Нацагентство предложило сверить результаты лабораторных испытаний, проведенных в России и в Молдове, по определению возбудителя бурой монилиозной гнили в сливах, поставляемых в Россию.

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