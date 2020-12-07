Курс валют на вторник: доллар пошел вверх, а евро отступил

КИШИНЕВ, 7 дек — Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на вторник, 8 декабря.
Согласно опубликованным данным, доллар вырос в цене, в отличие от "европейца".
Противоположная динамика будет у европейской валюты — ее стоимость снизится на 5 банов и составит 20,9709 лея.
Румынский лей несколько ослабнет и во вторник установится на показателе 4,3025 в пересчете на национальную валюту.
Цена украинской гривны подрастет — до 0,6144 лея.
Российский рубль будет торговаться по 0,2331 лея.
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