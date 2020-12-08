Курс на среду: все валюты дружно возобновили рост

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 8 дек — Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на среду, 9 декабря.

Согласно опубликованным данным, все основные валюты вырастут в цене на фоне ослабления молдавского лея.

Доллар США станет незначительно дороже, менее, чем на 1 бан, и зафиксируется на отметке 17,3219 лея.

Такая же динамика будет характерна для европейской валюты — ее стоимость вырастет так же незначительно, и составит 20,9777 лея.

Румынский лей окрепнет и в среду установится на показателе 4,3043 в пересчете на национальную валюту.

Украинская гривна также "потяжелеет" — до 0,6167 лея.

Российский рубль будет торговаться по 0,2362 лея.

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