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Курс валют.

Курс на среду: все валюты дружно возобновили рост

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201208/32812369/kurs-na-sredu-vse-valyuty-druzhno-vozobnovili-rost.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 8 дек — Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на среду, 9 декабря.

Согласно опубликованным данным, все основные валюты вырастут в цене на фоне ослабления молдавского лея.

Динамика лея по отношению к доллару США
© Sputnik / Vadim Rusu
Загадочный молдавский лей: молодой, но старше евро
Доллар США станет незначительно дороже, менее, чем на 1 бан, и зафиксируется на отметке 17,3219 лея.

Такая же динамика будет характерна для европейской валюты — ее стоимость вырастет так же незначительно, и составит 20,9777 лея.

Румынский лей окрепнет и в среду установится на показателе 4,3043 в пересчете на национальную валюту.

Украинская гривна также "потяжелеет" — до 0,6167 лея.

Российский рубль будет торговаться по 0,2362 лея.

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Теги:
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