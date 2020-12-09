Социалисты предложили отсрочить повышение НДС в сельском хозяйстве

Партия социалистов разработала поправки в закон о налогово-бюджетной политике, согласно которым повышение ставки НДС для сельхозпродукции могут повысить лишь в середине лета 2021 года.

КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Партия социалистов предлагает отсрочить повышение НДС на сельскохозяйственную продукцию, заявил в ходе брифинга в среду депутат от ПСРМ Петру Бурдужа.

Он отметил, что фракция социалистов разработала соответствующие поправки в проект бюджетно-налоговой политики.

Бурдужа объяснил, что повышение ставки НДС на продукцию с одной стороны и снижение налога на удобрения с другой призваны повысить конкурентоспособность молдавских товаров.

Социалисты полагают: если отсрочить вступление в силу нововведений, то аграрии успеют продать продукцию прошлого года по прежней ставке - 8%.

"Предлагаем, чтобы повышение НДС на сельскохозяйственную продукцию с 8% до 12% вступило в силу с 1 июля 2021 года. Это касается и снижения НДС с 20% до 12% на удобрения", – уточнил Бурдужа.

Разработанные поправки не затрагивают сектор HоRеCа. Согласно текущему проекту бюджетно-налоговой политики, ставка НДС в сельском хозяйстве может вырасти с 1 января 2021 года.

Протесты аграриев

Такое предложение социалисты выдвинули на фоне протеста аграриев в среду в центре Кишинева. Они прибыли в столицу из разных районов страны. Фермеры пригнали спецтехнику на площадь Великого национального собрания.

Сельхозтехника стояла несколько дней на въезде в Кишинев. До этого аграрии планировали принять участие в протесте в воскресенье. На том протесте глава Национальной федерации фермеров Василе Мырзенко объявил о бессрочных протестах сельхозпроизводителей. Они намерены продолжать свои акции, пока не будут объявлены досрочные выборы.

Главное требование аграриев - чтобы парламент не принимал инициативу правительства о повышении ставки НДС в сельском хозяйстве с 8% до 12%.

Также фермеры надеются, что правительство выделит больше финансовых ресурсов для выплаты компенсаций аграриям, пострадавшим от засухи, определит способы значительного увеличения фонда субсидий и введет акцизы на дизельное топливо.

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