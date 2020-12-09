Курс на четверг: все валюты демонстрируют незначительный рост

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на четверг, 10 декабря.

Согласно опубликованным данным, "иностранцы" из основной валютной корзины незначительно выросли в цене.

Так, американский доллар подорожает чуть менее чем на одни бан и зафиксируется на отметке 17,3219 лея.

Та же динамика будет у европейской валюты — ее стоимость вырастет на пол бана и составит 20,9777 лея.

Румынский лей сохранит позиции и в четверг установится на показателе 4,3043 в пересчете на национальную валюту.

Цена украинской гривны также почти не изменится, она будет торговаться по 0,6167 лея.

Российский рубль будет стоить в Молдове 10 декабря 0,2362 лея.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova