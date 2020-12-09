Курс на четверг: все валюты демонстрируют незначительный рост

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на четверг, 10 декабря.
Согласно опубликованным данным, "иностранцы" из основной валютной корзины незначительно выросли в цене.
Та же динамика будет у европейской валюты — ее стоимость вырастет на пол бана и составит 20,9777 лея.
Румынский лей сохранит позиции и в четверг установится на показателе 4,3043 в пересчете на национальную валюту.
Цена украинской гривны также почти не изменится, она будет торговаться по 0,6167 лея.
Российский рубль будет стоить в Молдове 10 декабря 0,2362 лея.
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