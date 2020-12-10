Курс на пятницу: молдавский лей укрепился, конкуренты отыграли назад

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на пятницу, 11 декабря.
Согласно опубликованным данным, основные валюты незначительно потеряли в цене на фоне окрепшего молдавского лея.
Та же динамика будет у европейской валюты — ее стоимость снизится на шесть банов и составит 20,9162 лея.
Румынский лей также потеряет свои позиции и в пятницу установится на показателе 4,2959 в пересчете на национальную валюту.
Цена украинской гривны изменится незначительно, она будет торговаться по 0,6149 лея.
Российский рубль будет стоить в Молдове 11 декабря 0,2354 лея.
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