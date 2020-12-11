Цены на товары в ноябре: местами подорожание на треть

Средние потребительские цены в ноябре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выросли на 0,78%. Если сравнить стоимость продуктов питания, то местами рост превышает 30-40%.

КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. По данным Национального бюро статистики, в ноябре по сравнению с октябрем 2020 года выросли цены на следующие продовольственные товары: баклажаны — на 43,4%, помидоры — на 30,6%, свежий виноград — на 22,5%, огурцы — на 18,5%, куриные яйца — на 17,6%, сладкий перец — на 13,2%, косточковые фрукты — на 5,2%, подсолнечное масло — на 3,7%, мед — на 0,9%, баранина — на 0,8%, рис — на 0,7%, молоко и молочные продукты — на 0,6% (в частности: коровье молоко — на 0,9%, сливки — на 0, 7%, цельное молоко — 0,4%), ржаной хлеб — 0,4%, хлеб из пшеничной муки — 0,3%, говядина, копчености, макаронные изделия, конфеты — на 0,2%.

В то же время, в течение указанного периода снизились цены на капусту — на 11,2%, лук — на 7,8%, морковь — на 5,9%, свежие фрукты — на 4,3% ( в частности, цитрусовые — 19,5%, экзотические фрукты — 7,9%), чеснок — 2,7%, свеклу — 1,8%, свинину — 1,1%, грибы — 1,0%, мясо птицы — на 0,3%.

В ноябре по сравнению с октябрем 2020 года цены на продукты питания увеличились на 0,23%.

Наиболее выражено (до 3,2%) выросли цены на зимнюю одежду и обувь, дрова, лекарства, автомобили, моющие средства, сантехнику и средства гигиены. В то же время в ноябре по сравнению с октябрем 2020 года произошло некоторое снижение цен — на мужскую и женскую обувь, холодильники и морозильники, стиральные машины, телевизоры, электрические плиты, электрические рабочие инструменты, бытовую химию, уголь — до 2,3%.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova