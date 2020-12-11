Промежуточные итоги: как Молдова справлялась без больших внешних кредитов

Игорь Додон о предварительных итогах уходящего года: как республика выживала в условиях пандемии коронавируса.

КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. В 2020 году руководству республики удалось "без особого внешнего финансирования" управлять социально-экономической ситуацией благодаря эффективному сотрудничеству между ветвями власти. Об этом сообщил действующий президент Молдовы Игорь Додон в пятницу в ходе прямой трансляции в Facebook.

Так глава государства ответил на вопрос Sputnik Молдова о том, будут ли определены другие источники финансирования, если страна не получит внешнее финансирование до досрочных парламентских выборов.

"В этом году правительство Иона Кику в достаточно сложных условиях нашло возможность эффективно управлять с ситуацией - выплачивали пенсии, зарплаты, перечислили больше денег на дороги, повысили зарплаты медикам, нашли возможность предоставить пенсионерам дважды единовременную помощь в 700 и 900 леев", - сказал Додон.

По его словам, в следующем году пенсионерам, которые получают менее 4000 леев, планируется выплатить тысячу леев в качестве единовременной помощи.

Он уточнил, что дефицит бюджета будет в два раза меньше, чем предполагалось весной.

"Планировалось, что дефицит бюджета составит в этом году порядка 15-16 миллиардов леев. Однако видим, что он выписывается в 8-9 миллиардов леев, и будет гораздо меньше, чем планировалось. Почему? Потому что бюджет и ситуация в стране управлялись профессиональной командой. Было сотрудничество президента, спикера и премьер-министра", - подчеркнул действующий глава государства.

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Он задался риторическим вопросом, "сможет ли следующий президент обеспечить такую ​​координацию". "Время покажет. Из того, что я вижу, из озвученных заявлений, сотрудничество не хочет. Если не будет взаимодействия, то, конечно, ситуация может стать хуже. Кто будет за это ответственен? Ответственным будет следующий президент страны. Если захочет сотрудничества, то мы готовы к диалогу", - уточнил Додон.

По его словам, "у него не было парламентского большинства", на которое он мог постоянно рассчитывать.

"Мне пришлось пойти на уступки, чтобы обеспечить эффективное правительство, чтобы в Молдове была определенная стабильность, чтобы свергнуть Плахотнюка", - добавил президент.

Как считает действующий президент, досрочные парламентские выборы могут пройти в республике не раньше мая 2021 года.

На вопрос Sputnik о том, каково его мнение о проекте налогово-бюджетной политики на следующий год в части налогооблажения процентов граждан в банках, Додон отметил, что по этому поводу должен высказаться парламент. Как пояснил действующий глава государства, депутаты либо утвердят это положение, либо отклонят. Он уточнил, что о необходимости частичного налогооблажения процентов в банках говорится уже 10-13 лет.

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