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НБМ рекомендовал банкам Молдовы воздержаться от выплаты дивидендов

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (90)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201211/32853221/nbm-rekomendoval-bankam-moldovy-vozderzhatsya-ot-vyplaty-dividendov.html

По заявлению финансового регулятора, это решение принято в контексте негативных последствий эпидемии COVID-19.

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Национальный банк Молдовы рекомендовал лицензированным банкам воздерживаться от выплаты дивидендов акционерам и выкупа долевых инструментов до представления аудиторскими компаниями финансовой отчетности на конец 2020 года.

Это решение было принято для обеспечения стабильности и жизнеспособности банков в контексте негативных последствий пандемии COVID-19, проявившихся в 2020 году, и перспектив распространения пандемии.

В то же время, указывает регулятор, обеспечение адекватного уровня собственных средств и ликвидных активов, правильное управление рисками позволит банкам поддерживать кредитование реального сектора экономики.

Калькулятор и очки, график планирования экономики
© CC BY-SA 2.0 / Ken Teegardin / Numbers And Finance
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Ранее в парламенте был утвержден в двух чтениях законопроект о повышении независимости Нацбанка. В частности, речь идет о принятии НБМ решений в области денежной политики, регулирования и банковского надзора.

Это изменение было принято по требованию Международного валютного фонда в рамках переговоров о принятии новой программы сотрудничества с МВФ.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (90)

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Теги:
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