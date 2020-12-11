НБМ рекомендовал банкам Молдовы воздержаться от выплаты дивидендов

По заявлению финансового регулятора, это решение принято в контексте негативных последствий эпидемии COVID-19.

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Национальный банк Молдовы рекомендовал лицензированным банкам воздерживаться от выплаты дивидендов акционерам и выкупа долевых инструментов до представления аудиторскими компаниями финансовой отчетности на конец 2020 года.

Это решение было принято для обеспечения стабильности и жизнеспособности банков в контексте негативных последствий пандемии COVID-19, проявившихся в 2020 году, и перспектив распространения пандемии.

В то же время, указывает регулятор, обеспечение адекватного уровня собственных средств и ликвидных активов, правильное управление рисками позволит банкам поддерживать кредитование реального сектора экономики.

Ранее в парламенте был утвержден в двух чтениях законопроект о повышении независимости Нацбанка. В частности, речь идет о принятии НБМ решений в области денежной политики, регулирования и банковского надзора.

Это изменение было принято по требованию Международного валютного фонда в рамках переговоров о принятии новой программы сотрудничества с МВФ.

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