Неожиданный поворот на валютном рынке: что происходит с евро и долларом

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 14 декабря. Евро после выходных выйдет в плюсе на 3 бана и разместится на отметке в 19,9463 лея.

Доллар же в первый день рабочей недели станет слабее на два бана и установится на отметке в 17,2809 лея.

Что касается остальных валют, то 14 декабря в небольшом плюсе окажется российский рубль, который будет торговаться по 0,2359 лея. Украинская гривна подорожает до 0,6181 лея, а румынский лей - до 4,3013 в пересчете на нацвалюту.

Валютные "выкрутасы" за прошедшую неделю

На этой неделе молдавский лей зафиксировал несколько рекордов - после паузы более чем в три года 7 декабря 2020-го официальный курс национального платежного средства превысил отметку в 21 лей за один евро, заявил экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

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"Также на этой неделе молдавский лей упал ниже уровня на начало года (-0,7%) в сравнении с корзиной из 10 валют и продолжает тенденцию к снижению, начавшуюся два с половиной месяца назад", - считает аналитик.

Он обратил внимание, что за прошедшую семидневку молдавский лей полностью обесценился по отношению ко всем этим 10 валютам.

"Подобное происходит во второй раз в этом году, а первый раз лей обесценился по отношению ко всем 10 валютам на третьей неделе января, когда мы зафиксировали его самое большое снижение в течение семи дней", - сказал Ионицэ.

По его словам, в сравнении с началом года лей обесценился к доллару и евро, но удерживает позиции по отношению к региональным валютам.

Эксперт обратил внимание, что обесценивание молдавского лея объясняется двумя основными факторами.

"Во-первых, значительное подорожание евро по отношению к доллару США на международном плане. В настоящее время евро находится на самом высоком уровне в сравнении с долларом за последние два с половиной года. По сравнению с началом года евро укрепился к доллару на 7,6%", - отметил Ионицэ.

Второй момент, на который обратил внимание экономист, касается интервенции Национального банка Молдовы на валютном рынке.

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"Нацбанк в этом году купил свыше 191 миллиона долларов на валютном рынке, из которых 99 миллионов – в октябре – ноябре. Эти интервенции нацелены на небольшое снижение курса молдавского лея, который остается сильным по отношению к региональным валютам и причиняет убытки экспортерам, особенно агропроизводителям. Снижение курса молдавского лея не связано с инфляционными рисками, поскольку в этом году Молдова, вероятно, достигнет самого низкого уровня инфляции в своей истории", - считает аналитик.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процент. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" подорожал на 50 с лишним банов, а евро - на 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов.

Если говорить о весне, то в марте "зеленый" прибавил "в весе" примерно на 40 банов, а евро - на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар потерял 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус на 20 банов, а евро практически не изменился в цене.

Летом оба "иностранца" хмурились. В июне "американец" сдал порядка 40 банов, а "европеец" - 16 банов. В июле "зеленый" сдал еще 44 бана, а европейская валюта стала тверже на 40 банов. Заключительный летний месяц доллар завершил в миноре, лишившись порядка 14 банов. Евро же практически не изменился в цене.

А вот осень эта парочка начала без какой-либо хандры. За сентябрь "американец" подорожал на 30 банов, а "европеец" - на 15 банов. В октябре оба "иностранца" продолжили укрепляться - каждый на шесть банов. В ноябре оба прибавили в весе - доллар в плюсе на 20 банов, а евро - на 61 бан.

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