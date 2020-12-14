11:16 14 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.95
  • USD17.28
  • RUB0.24
  • RON4.30
  • UAH0.62
Поиск
Игорь Додон

Игорь Додон рассказал, когда будет принят госбюджет

© Photo : Miroslav Rotari
Экономика
Получить короткую ссылку
Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (82)
14410
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0b/10/32509714.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201214/32881058/kogda-primut-gosbyudzhet-i-kakova-finansovaya-situatsiya-v-strane---otvet-dodona.html

Действующий президент проинформировал о планах молдавских властей на предстоящую неделю. Главное – принять ключевые для страны законопроекты.

КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Депутаты молдавского парламента выдвинули порядка тысячи поправок к проекту закона о госбюджете на 2021 год. Об этом заявил действующий президент Молдовы Игорь Додон после еженедельного заседания с премьер-министром Ионом Кику и председателем парламента Зинаидой Гречаной. Глава кабмина во встрече участвовал онлайн, поскольку он проходит лечение от COVID-19.

Повестка на семь дней

Валюта.
© Sputnik / Mihai Caraus
Законопроект о госбюджете на 2021 год одобрен профильной парламентской комиссией
"На этой неделе нужно принять главные законы – по государственному бюджету и налоговой политике на 2021 год. В минувшие дни закончился срок по выдвижению поправок от депутатов. Было представлено несколько сотен листов, это около 1000 пунктов. Их будут обсуждать и изучать в правительстве, а в ближайшие дни пройдет заседание кабмина, где дадут оценку этим поправкам", – отметил Додон. 

Он добавил: помимо этих двух документов, в законодательном органе также должны принять другие важные нормативные акты – бюджет государственного социального страхования и бюджет обязательного медицинского страхования.

Финансовая ситуация

Действующий президент рассказал, что был проведен анализ бюджетных доходов. Выяснилось, что, несмотря на сложный год из-за пандемии и засухи, отчего наблюдается снижение показателей ВВП, импорта и экспорта, поступлений в госказну в последнем месяце года больше, чем годом ранее.

"В сравнении с декабрем прошлого года, мы в плюсе по доходам от налоговой службы в 7,8%, а по таможенной службе в 12,8%. Это объясняется жестким администрированием в этих структурах и профессионализмом сотрудников Минфина", – пояснил глава государства. 

Инаугурация избранного президента 

По словам Игоря Додона, инаугурация избранного президента Майи Санду запланирована на 24 декабря. Она пройдет при участии действующего главы государства, премьер-министра и председателя парламента. 

До тех пор Игорь Додон намерен проводить еженедельные заседания с руководством страны. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (82)

По теме

Игорь Додон выступил на заседании глав государств ЕАЭС
Додон на саммите ЕАЭС: Молдова рассчитывает на российскую вакцину от COVID-19
Правительство РМ утвердило проект налогово-бюджетной политики на 2021 год


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Фото - Протесты, праздники и космос: самые яркие фото недели 5 – 11 декабря
Итоги недели в видео: самые важные события, произошедшие в Молдове
Итоги недели в видео: самые важные события, произошедшие в Молдове
Как менялась ситуация с Covid19 в странах Ближнего зарубежья с 26.11.2020 по 10.12.2020.
Антирекорды по COVID-19 в странах бывшего СССР

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться