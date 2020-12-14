Игорь Додон рассказал, когда будет принят госбюджет

КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Депутаты молдавского парламента выдвинули порядка тысячи поправок к проекту закона о госбюджете на 2021 год. Об этом заявил действующий президент Молдовы Игорь Додон после еженедельного заседания с премьер-министром Ионом Кику и председателем парламента Зинаидой Гречаной. Глава кабмина во встрече участвовал онлайн, поскольку он проходит лечение от COVID-19.

Повестка на семь дней

"На этой неделе нужно принять главные законы – по государственному бюджету и налоговой политике на 2021 год. В минувшие дни закончился срок по выдвижению поправок от депутатов. Было представлено несколько сотен листов, это около 1000 пунктов. Их будут обсуждать и изучать в правительстве, а в ближайшие дни пройдет заседание кабмина, где дадут оценку этим поправкам", – отметил Додон.

Он добавил: помимо этих двух документов, в законодательном органе также должны принять другие важные нормативные акты – бюджет государственного социального страхования и бюджет обязательного медицинского страхования.

Финансовая ситуация

Действующий президент рассказал, что был проведен анализ бюджетных доходов. Выяснилось, что, несмотря на сложный год из-за пандемии и засухи, отчего наблюдается снижение показателей ВВП, импорта и экспорта, поступлений в госказну в последнем месяце года больше, чем годом ранее.

"В сравнении с декабрем прошлого года, мы в плюсе по доходам от налоговой службы в 7,8%, а по таможенной службе в 12,8%. Это объясняется жестким администрированием в этих структурах и профессионализмом сотрудников Минфина", – пояснил глава государства.

Инаугурация избранного президента

По словам Игоря Додона, инаугурация избранного президента Майи Санду запланирована на 24 декабря. Она пройдет при участии действующего главы государства, премьер-министра и председателя парламента.

До тех пор Игорь Додон намерен проводить еженедельные заседания с руководством страны.

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