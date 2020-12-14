Правительство подготовило отзыв на поправки к бюджету — 2021

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Правительство отклонило большую часть поправок в законопроекты о налогово—бюджетной политике и государственном бюджете. Такое решение кабмин принял на заседании 14 декабря.

Поправки в налогово—бюджетную политику

Правительство приняло полностью только 33 предложения по этому документу, 15 — частично, другие 153 были отклонены.

Кабинет министров не согласилось с предложениями о внесении поправок в некоторые положения, подвергшиеся критике со стороны оппозиции, такие как включение трехпроцентного налога на начисления по банковским вкладам или отмена верхнего предела местных налогов.

Правительство оставило на усмотрение парламента решение о снижении с 200 до 100 евро облагаемой налогом стоимости товаров, полученных через почтовые посылки.

Также министры согласились перенести повышение акцизов на сельхозпродукцию с 8% до 12% на июль 2021 года.

Поправки в бюджет

По словам главы Минфина, депутаты внесли 138 поправок, в которых содержится более тысячи предложений, которые требуют для их обеспечения более миллиарда леев.

Министерство финансов поддержало выплату 1000 леев пенсионерам, чья пенсия не превышает 4000 леев. По словам главы Минфина, на это потребуется 696 миллионов леев, которые будут выделены из денег, предназначеных для ремонта дорог.

Также правительство поддержало предложение по выделению Центральной избирательной комиссии 8,5 миллиона леев для покупки новой техники ввиду следующих выборов.

Кабмин также согласился с предложением депутатов, согласно которому семьи медработников, умерших из-за COVID-19, получат по 100 тысяч леев каждая. Пособие будет выплачиваться родственникам всех умерших с начала пандемии работников здравоохранения, участвовавших в борьбе с коронавирусом.

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