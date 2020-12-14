Курс на вторник: доллар и евро взяли противоположные направления

В Нацбанке рассказали о поведении валют основной корзины по отношению к национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на вторник, 14 декабря.

Согласно опубликованным данным, основные валюты незначительно выросли в цене на фоне слабеющего молдавского лея. Исключение - доллар США, он продолжает терять позиции.

Так, "американец" подешевел на два бана и зафиксируется на отметке 17,2581 лея.

Обратная динамика будет у европейской валюты — ее стоимость вырастет на три бана и составит 20,9764 лея.

Румынский лей подрастет на полбана и установится на показателе 4,3063 в пересчете на национальную валюту.

Цена украинской гривны изменится незначительно, она будет торговаться по 0,6196 лея.

Российский рубль будет стоить в Молдове 14 декабря 0,2365 лея.

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