Молдова в политическом кризисе: что будет с пенсиями, зарплатами и экономикой

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Отставка правительства Иона Кику, может произойти в самое ближайшее время, об этом говорят некоторые эксперты. Сам премьер неоднократно заявлял, что кабмин работает в первую очередь на утверждение государственного бюджета и налогово-бюджетной политики на 2021-й год. Если эти документы не будут приняты до Нового года, то страна рискует оказаться в крайне непростой ситуации. Обозреватель Sputnik разбирался, к чему может привести отставка правительства и сумеют ли депутаты сформировать новый кабинет министров.

Зеркальный дисбаланс

Политическая нестабильность часто приводит к проблемам в экономической сфере. Об этом в комментарии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Виорел Гырбу.

"В этом году ситуация очень сложная. К тому же мы находимся сейчас на перепутье — между старым и новым годом. У правительства очень много обязанностей, бюджет, который надо будет исполнять, в том числе", — уточнил аналитик.

Что будет с зарплатами и пенсиями?

Как считает Гырбу, ситуация сейчас довольно сложная. "Но нужно понимать, что даже если бюджет не утвержден, даже если все эти изменения не воплотились в жизнь, у правительства есть возможность выплачивать зарплаты и пенсии. Тут проблем нет. Наверное, проблема может быть с повышением выплат, если не утвержден новый бюджет", — отметил собеседник.

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По его словам, если главный финансовый документ страны на следующий год будет принят, то, так или иначе, даже если правительство соберется уйти в отставку, эти новые правила воплотятся в жизнь государственными чиновниками, которые никуда не денутся.

"Сильно драматизировать эту ситуацию не нужно. Но если политическая нестабильность выльется во что-то более серьезное, то, разумеется, и последствия для экономики будут более серьезными", — сказал Гырбу.

Деньги есть?

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ считает, что у Молдовы есть проблемы с деньгами, но с выплатой зарплат и пенсий трудностей не возникнет.

"В течение шести лет в Молдове утверждаются бюджеты, которые не имеют ничего общего с реальностью. Это значит, что его утверждают, но не исполняют. К примеру, в 2019 году было запланировано 47,7 миллиарда расходов госбюджета, а потратили 43,1. То есть его не исполнили, но никто за это не отвечает. В этом году бюджет тоже не исполнится. Придется резать расходы, как это делалось и раньше. Но у нас есть консенсус вне зависимости от правительства — не трогают пенсии и зарплаты, чуть-чуть затрагивают текущие расходы и режут инвестиции", — уточнил он.

Таким образом, как считает эксперт, проблем с выплатой зарплат и пенсий возникнуть не должно.

"Утвердят новый бюджет и будем жить по нему", — сказал эксперт.

Если главный финансовый документ не будет одобрен парламентом, правительство уйдет в отставку, а новый кабмин не утвердят, то, как пояснил собеседник, республика будет придерживаться бюджета на 2020 год в размере 53 миллиардов леев расходов.

Молчание кредиторов

Если правительство Кику подаст в отставку, а депутаты не смогут утвердить новый кабинет министров, нынешний состав останется в статусе исполняющего обязанности. Это, как считает экономический эксперт Виорел Гырбу, негативно скажется на переговорах с внешними кредиторами.

Он обратил внимание, что МВФ не кредитует страну в период политической нестабильности.

"Пока не сформируется новое правительство, пока оно не сформулирует свою точку зрения на развитие событий в Молдове, а она должно совпадать с видением МВФ, нам эти деньги не светят… Нестабильность — плохо, но чем быстрее мы решим ситуацию, тем лучше будет для всех", — уточнил Гырбу.

Экономический эксперт Татьяна Ларюшина также обратила внимание, что никто из внешних партнеров не ведет диалог с временным правительством и кабинетом министров, у которого нет мандата на то, как будут использоваться потенциальные кредиты и гранты.

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"У нас есть многолетняя практика по работе без принятия бюджетов. Это не лучший вариант, когда существует громадная дыра по выплатам пенсий, зарплат бюджетникам. Но так как бизнес уже переживает локдаун, и так как внешний долг существует, и невозможно решить эту задачу просто сменой правительства, то эти риски сохранятся и для следующего кабмина", — уточнила Ларюшина.

Парламенту не стоит принимать отставку Кику

Молдавскому парламенту "не следует принимать отставку правительства Иона Кику даже в том случае, если оно этого потребует". По крайней мере, пока не будет преодолен политический кризис. Об этом заявила в комментарии Sputnik экономический эксперт Галина Шеларь.

Как считает собеседница, молдавской экономике необходимо, чтобы в стране возобладал прагматизм. По ее словам, бизнес нуждается в поддержке. Причем речь идет не столько о финансовой помощи, сколько о том, чтобы понимать, что происходит в стране, — в политической сфере в первую очередь. Это, как отметила эксперт, нужно для сохранения, развития и планирования бизнеса.

Зачем избранный президент настаивает на отставке Кику?

Майя Санду заявила в интервью одному из местных телеканалов, что если не произойдет отставка правительства Кику, то представители фракции PAS выдвинут ему вотум недоверия.

Отставка, как считает Санду, нужна для того, чтобы как можно быстрее запустить процедуру досрочных парламентских выборов.

В парламенте переживают, что денег не хватит

Вице-спикер парламента, глава фракции DA Александр Слусарь заявил, что в государственном бюджете в конце года и в январе может не хватить средств на выплату пенсий, а также зарплат бюджетникам. То есть существует серьезный риск, что в декабре-январе подобные отчисления будут осуществляться с задержкой.

Действующий глава государства Игорь Додон отметил, что в декабре этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го поступления в госказну выше, этого удалось добиться благодаря профессионализму ответственных ведомств.

"Хочу подтвердить и заверить, что в этом месяце и в начале следующего года, по заверениям правительства, пока мы несем ответственность за ситуацию в стране, зарплаты и пенсии будут выплачиваться в срок, задержек не предвидится", — заявил действующий президент.

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