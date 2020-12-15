Курс на среду: доллар и евро одумались идти в наступление

В Нацбанке рассказали о поведении валют основной корзины по отношению к национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на среду, 16 декабря.

Согласно опубликованным данным, основные конкуренты осадили назад и позволили нашему "льву" несколько окрепнуть.

Так, "американец" подешевел на два бана и зафиксируется на отметке 17,2302 лея.

Та же динамика будет у европейской валюты — ее стоимость снизится на два бана и составит 20,9511 лея.

Румынский лей потеряет меньше одного бана и установится на показателе 4,3033 в пересчете на национальную валюту.

Цена украинской гривны изменится незначительно, она станет торговаться по 0,6209 лея.

Российский рубль будет стоить в Молдове 16 декабря 0,2345 лея.

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