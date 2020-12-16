Госдолг Молдовы растет: на что страна должна тратить деньги

Внешний долг Молдовы приближается к восьми миллиардам долларов, но все-таки он меньше, чем у некоторых стран с развитой экономикой. ВВП республики в пандемический 2020 год тоже упал, но не так драматично, как в государствах с сильной экономикой.

КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Внешний долг Молдовы вот-вот приблизится к отметке в восемь миллиардов долларов к концу 2020 года. Окончательные данные представит Национальный банк страны в начале 2021-го.

Пока же из уже опубликованных отчетов видно, что по ситуации на 30 июня валовой внешний долг страны вырос на 5% по сравнению с 1 января 2020-го – до 7 785,38 миллиона долларов.

В идеале средства из внешних займов должны вкладываться в долгосрочные проекты, которые развивают экономику, а не использоваться для текущего потребления, считает экономический эксперт Роман Киркэ. Однако это, по мнению аналитика, сложно реализовать в пандемический год.

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В первой половине 2020-го прямые инвестиции были на том же уровне, что и в 2019 году, отметил в комментарии Sputnik экономист Виорел Гырбу.

"Однако качество задолженности снижается", – сказал экономист.

По словам Гырбу, из той суммы, на которую увеличился внешний долг страны в первой половине 2020 года, примерно треть принадлежит государственному сектору, а две трети – частному.

ВВП Молдовы падает

Согласно официальным статическим данным, в третьем квартале 2020 года валовой внутренний продукт составил 61 719 миллиона леев в текущих рыночных ценах. По сравнению с аналогичным периодом 2019-го ВВП снизился в реальном выражении на 9,7%, а с учетом сезонных корректировок – на 11,5%. Если сравнивать со вторым триместром нынешнего года, то ВВП упал на 1,1% с учетом сезонных корректировок.

МВФ ранее прогнозировал, что ВВП Молдовы сократится на 3% в 2020 году с учетом возможной динамики мировой и молдавской экономики в контексте пандемии COVID-19.

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Позиция министра экономики

По итогам второго квартала 2020 года спад ВВП был на уровне 14%, напомнил в комментарии Sputnik Молдова глава Минэкономики республики Анатол Усатый.

"Это беспрецедентный спад ВВП в истории современной Молдовы. Если говорить о первом полугодии в целом, то это практически минус 7,5%", – отметил министр.

По словам Усатого, к концу года ожидается минус 6,5%, то есть за второе полугодие произошел достаточно хороший отыгрыш.

"А ведь речь идет не только о пандемии. Если бы мы говорили только о ней, то предварительная оценка по уменьшению ВВП была бы в районе 4,5% до конца года. Согласно обновленному прогнозу, спад ожидается на уровне 6,5%. Но ведь у нас была еще и засуха. Снизились показатели животноводческой отрасли и растениеводства – минус 35%", – напомнил глава Минэкономики.

То есть, как пояснил министр, сокращение ВВП на 2% произошло из-за ситуации в сельскохозяйственном секторе.

"С другой стороны, когда только возникла эта ситуация с коронавирусом, прогнозы были вплоть до апокалиптических – что государство будет не в состоянии исполнять свои социальные обязательства, а именно выплачивать зарплаты, пенсии, пособия", – сказал Усатый.

Такие крайне мрачные прогнозы не сбылись. Правительству удается держать ситуацию под контролем, считает министр.

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