Курс на четверг — доллар в падении, евро набирает высоту

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на четверг, 17 декабря.

Согласно опубликованным данным, американский доллар несколько упадет в цене, а евро, напротив, подорожает.

Так, валюта США подешевеет менее чем на один бан и зафиксируется на отметке 17,2148 лея.

Противоположная динамика будет характерна для европейской монеты — ее стоимость вырастет на четыре бана и составит 20,9944 лея.

Румынский лей практически сохранит позиции и в четверг установится на показателе 4,3121 в пересчете на национальную валюту.

Цена украинской гривны снизится, она будет торговаться по 0,6192 лея.

Российский рубль будет стоить в Молдове 17 декабря 0,2345 лея.

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