Глава Минсельхоза рассказал, как распределят финансовую помощь из России

Министр сельского хозяйства Ион Пержу рассказал Sputnik, как власти потратят финансовую помощь Российской Федерации в 275 миллионов рублей.

КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Благодаря помощи Российской Федерации молдавские власти смогут компенсировать собственникам 220 гектаров пахотных земель убытки, связанные с засухой. В эфире радиостудии Sputnik Молдова министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу рассказал о том, как будут распределяться между аграриями 275 миллионов рублей, предоставленные правительством России.

По словам Пержу, молдавский Кабмин смог за счет собственных средств компенсировать убытки только производителям зерновых.

"Мы объясняли аграриям, что правительство вышло за пределы финансовых возможностей. Из-за пандемии экономика была парализована какое-то время. Для второй группы товаров - кукуруза, подсолнечник - мы обратились за поддержкой к международным партнерам", — объяснил Пержу.

Помощь, по его словам, пока предоставила только Российская Федерация. Правительство РФ выделило 275 миллионов рублей, то есть около 60 миллионов леев.

"Было принято решение направить эти деньги аграриям, которые выращивали кукурузу. У нас около 3200 поданных в AIPA дел в общей сложности на 220 гектаров кукурузы. Эти 60 миллионов мы распределим пропорционально. Речь идет о площадях, пострадавших более чем на 60%. Это значит, что аграрии получат около 260 леев на гектар. Это только из помощи Российской Федерации. Если будут еще средства, выделим еще", — объяснил министр.

Решение выделить помощь только на площади, засеянные кукурузой, было принято из-за того, что производители подсолнечника смогли частично компенсировать потери за счет роста цен на внутреннем рынке.

Напомним, 275 миллионов рублей поступили на счета Министерства финансов Молдовы еще в начале ноября. Эта транзакция стала результатом соглашения финансовых ведомств двух стран, которое не предусматривает никаких обязательств для молдавской стороны, что, в свою очередь, было определено в ходе ранее состоявшейся видеоконференции Игоря Додона с Владимиром Путиным, сообщившим о готовности России безвозмездно поддержать молдавских фермеров, оказавшихся к середине 2020 года в трудной ситуации.

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