Глава Минсельхоза: в 2021 году хлеб у нас будет, поля выглядят хорошо

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Урожай пшеницы в следующем году при самых неблагоприятных прогнозах полностью покроет потребности Молдовы. За продовольственную безопасность беспокоиться не стоит, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова глава Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу.

"Очень много говорилось о том, что страна не обеспечена с точки зрения продовольствия в 2020 году. Как видите, голода нет, магазины заполнены.В 2020 году был низкий урожай из-за засухи. Если в 2019 году у нас был урожай 1,1 миллиона тонн пшеницы, то в 2020 – около 600 тысяч тонн", – рассказал Пержу.

По словам министра, для обеспечения продовольственной безопасности Молдова нуждается в 300-350 тоннах пшеницы. Это количество связано с численностью населения. Всегда в расчет брали около 4 миллионов человек, то есть с запасом.

По словам Пержу, правительство предприняло все необходимые шаги для обеспечения продовольственной безопасности.

"Если говорить о 2021 годе, да, хлеб у нас будет. Я был и на севере, и на юге. Поля выглядят очень хорошо. По оперативным данным, засеяны более 400 гектаров, более 300 гектаров - озимой пшеницей. Осень у нас климатически очень хорошая, зависит от зимы и весны, конечно, но даже при средней урожайности в 3 тонны с гектара у нас будет собрано 900 тысяч тонн. За продовольственную безопасность беспокоиться не приходится", – подчеркнул министр.

Напомним, засуха в 2020 году нанесла сельскому хозяйству Молдовы катастрофический ущерб.

Из 415 тысяч гектаров, засеянных прошлой осенью пшеницей, ячменем и рапсом, 180 тысяч пострадали более чем на 60%. Причем, если говорить только о пшенице, то из засеянных 215 тысяч гектаров на 25% пострадали посевные площади на севере страны и от 60 до 100 процентов – в центре и на юге Молдовы.

Урожайность пшеницы на пораженных стихийным бедствием площадях в 2020 году была рекордно низкой, колеблясь в пределах 0,3 – 1,2 тонны с гектара.

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