Социалисты выступили с уточнениями по принятому "бюджетному пакету"

Депутаты-социалисты выступили с уточнениями по поводу принятого "бюджетного пакета" в парламенте в среду.

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Государственный бюджет и другие бюджеты, принятые в среду в парламенте, – это шаг вперед и выполнение обязанностей государства перед гражданами и представителями бизнеса в текущий тяжелый период. Такое заявление сделал депутат-социалист Владимир Головатюк на брифинге в четверг.

"Бюджетный пакет"

По словам Головатюка, в законодательном органе "не допустили того, чтобы страна вступила в 2021 год в условиях хаоса, когда не приняты основные финансовые документы государства: налогово-бюджетная политика и бюджеты – государственный, медицинского и социального страхования".

"Мы не поддержали правительство в том, что касается изменения ставок НДС в сельском хозяйстве. Они не повысились до 12%, а остались на уровне 8%", – подчеркнул депутат.

Головатюк добавил, что принятый госбюджет включает в себя много положительных пунктов: предусмотрено увеличение расходов (всего более 1,2 миллиарда леев) не только на медработников, но и практически на весь бюджетный сектор, а именно на повышение зарплат.

Также, по словам Головатюка, планируется еще раз увеличить зарплаты медработникам – на 30%.

"К предусмотренным в госбюджете инвестициям в размере 1,6 миллиарда леев парламент добавил еще порядка 400 миллионов леев. Капитальные инвестиции достигнут рекордной отметки, превысив 2 миллиарда", – уточнил депутат-социалист.

Уступки аграриям

Парламентарий выступил в защиту некоторых положений налогово-бюджетной политики на 2021 год. По мнению Головатюка, ограничения по сбору местных налогов направлены всецело на поддержку бизнеса, а не на урезание финансовой автономии местных властей.

Депутат от фракции социалистов Раду Мудряк, в свою очередь, сообщил, что в среду вечером выходил к протестующим аграриям и пытался им донести, что парламент уже пошел на некоторые уступки и удовлетворил их требования.

Депутат считает, что его либо не услышали, либо кто-то намеренно дезинформирует фермеров.

"Вечером пытался донести информацию до аграриев, чтобы они поняли принятые изменения в законодательстве. Однако за ночь кто-то их дезинформировал, аграрии плохо понимают, что происходит", – пояснил Мудряк.

Он уточнил, что ставка НДС для сельхозпроизводителей осталась на уровне 8%, а отмена "закона о миллиарде" поможет освободить порядка 600 миллионов леев, которые направят в Фонд для субсидирования фермеров.

Понижение пенсионного возраста и соцпомощь

Депутат от ПСРМ Владимир Односталко добавил, что не менее важными были законы об отмене повышения пенсионного возраста. Теперь женщины будут уходить на заслуженный отдых в 57 лет, а мужчины – в 62 года.

"Мы нашли средства также для помощи пенсионерам, чья пенсия ниже 4000 тысяч леев. Им выдадут пособия в размере 1000 леев, это будет возможно к пасхальным праздникам. Также уменьшен срок по перерасчету пенсии", – сказал Односталко.

По его словам, ПСРМ продолжит продвигать инициативы в интересах граждан.

Оппозиция – против

Лидеры PAS, Демократической партии и парламентской платформы Pro Moldova осудили прошедшее в среду голосование в парламенте. В частности, лидер Pro Moldova заявил, что его формирование уже ищет возможность опротестовать принятые законы.

Одна из главных претензий оппозиции – их не оповестили, что законопроект о госбюджете и другие бюджеты будут рассматривать именно 16 декабря. До обсуждения этих проектов депутаты от оппозиционных фракций покинули заседание, вернувшись лишь к его окончанию.

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