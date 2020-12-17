Курс на четверг — твердые валюты движутся по тем же траекториям

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на пятницу, 18 декабря.

Согласно опубликованным данным, американский доллар снова упадет в цене, а евро, напротив, продолжит рост.

Так, валюта США подешевеет на один бан и зафиксируется на отметке 17,2003 лея.

Противоположная динамика будет характерна для европейской монеты — ее стоимость незначительно вырастет и составит 21,0455 лея.

Румынский лей практически сохранит позиции и в четверг установится на показателе 4,3211 в пересчете на национальную валюту.

Цена украинской гривны снизится, она будет торговаться по 0,6162 лея.

Российский рубль будет стоить в Молдове 18 декабря 0,2361 лея.

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