Курс на четверг — твердые валюты движутся по тем же траекториям

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на пятницу, 18 декабря.
Согласно опубликованным данным, американский доллар снова упадет в цене, а евро, напротив, продолжит рост.
Противоположная динамика будет характерна для европейской монеты — ее стоимость незначительно вырастет и составит 21,0455 лея.
Румынский лей практически сохранит позиции и в четверг установится на показателе 4,3211 в пересчете на национальную валюту.
Цена украинской гривны снизится, она будет торговаться по 0,6162 лея.
Российский рубль будет стоить в Молдове 18 декабря 0,2361 лея.
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