12:53 18 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.05
  • USD17.20
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.62
Поиск
LIVE:
Пленарное заседание парламента от 16 декабря 2020 года.

"Хочу посмотреть, кто будет обжаловать этот бюджет", – действующий президент

© Photo : Parlamentul Republicii Moldova
Экономика
Получить короткую ссылку
21140
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0c/10/32917771.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201218/32935646/khochu-posmotret-kto-budet-obzhalovat-etot-byudzhet-deystvuyuschiy-prezident.html

Игорь Додон считает, что главные финансовые документы страны были приняты в соответствии со всеми нормами регламента.

КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Действующий президент Молдовы Игорь Додон надеется как можно скорее подписать принятые парламентом бюджеты и налогово-бюджетную политику. Об этом он рассказал в своем видеоблоге "Президент Игорь Додон отвечает".

"Я рад, что бюджет и налоговая политика были приняты. Каждый год кто-то доволен этими документами, кто-то нет. Кто-то критикует из-за того, что слишком поздно, после десяти вечера. Рекомендую им вспомнить, как голосовали за бюджеты последние 10-15 лет. Всегда бюджеты и налоговую политику обсуждали весь день, голосовали поздно вечером и закрывали сессию. Все было по закону и в соответствии с регламентом", - заявил Игорь Додон.

Далее действующий президент перечислил некоторые положения финансовых документов, которые имеют непосредственное влияние на граждан. Среди них - выплата тысячи леев пенсионерам, повышение еще на 30% зарплат медикам с 1 января. Повышение на 12% зарплат для всех остальных бюджетников, увеличение фонда субвенций в сельском хозяйстве с 900 до 1,2 миллиарда леев.

Парламент Молдовы.
© Sputnik / Mihai Caraus
PAS: принятые парламентом законы нужно признать неконституционными

"Хочу посмотреть, кто будет обжаловать этот бюджет и налогово-бюджетную политику. Мы отменили повышение НДС и снижение предела стоимости посылок. Тогда в чем проблема с бюджетом и налогово-бюджетной политикой?" — задался вопросом Додон.

Он заявил, что депутаты из парламентского большинства учли в финансовых документах и предложения оппозиции.

Напомним, депутаты молдавского парламента приняли во втором чтении законопроекты о государственном бюджете, налогово-бюджетной политике, бюджетах социального и медицинского страхования на 2021 год поздно вечером 16 декабря. Проекты госбюджета и налогово-бюджетной политики поддержали 56 парламентариев.

Депутаты парламентской оппозиции выразили несогласие с принятием документов и собираются обжаловать их в Конституционном суде.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Проект бюджета Кишинева будет опубликован для консультаций
Мэрия обнародовала проект бюджета Кишинева на 2021 год
Правительство подготовило отзыв на поправки к бюджету 2021 года


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Протест аграриев 16 декабря 2020.
Фото: Тракторами — на парламент. Как проходил протест аграриев в Кишиневе
Путин ответил Санду на призыв вывести российских миротворцев из Приднестровья.
Видео — Путин рассказал об условиях вывода миротворцев из Приднестровья
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах.
Рейтинг зарплат в Молдове и в соседних странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться