"Хочу посмотреть, кто будет обжаловать этот бюджет", – действующий президент

Игорь Додон считает, что главные финансовые документы страны были приняты в соответствии со всеми нормами регламента.

КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Действующий президент Молдовы Игорь Додон надеется как можно скорее подписать принятые парламентом бюджеты и налогово-бюджетную политику. Об этом он рассказал в своем видеоблоге "Президент Игорь Додон отвечает".

"Я рад, что бюджет и налоговая политика были приняты. Каждый год кто-то доволен этими документами, кто-то нет. Кто-то критикует из-за того, что слишком поздно, после десяти вечера. Рекомендую им вспомнить, как голосовали за бюджеты последние 10-15 лет. Всегда бюджеты и налоговую политику обсуждали весь день, голосовали поздно вечером и закрывали сессию. Все было по закону и в соответствии с регламентом", - заявил Игорь Додон.

Далее действующий президент перечислил некоторые положения финансовых документов, которые имеют непосредственное влияние на граждан. Среди них - выплата тысячи леев пенсионерам, повышение еще на 30% зарплат медикам с 1 января. Повышение на 12% зарплат для всех остальных бюджетников, увеличение фонда субвенций в сельском хозяйстве с 900 до 1,2 миллиарда леев.

"Хочу посмотреть, кто будет обжаловать этот бюджет и налогово-бюджетную политику. Мы отменили повышение НДС и снижение предела стоимости посылок. Тогда в чем проблема с бюджетом и налогово-бюджетной политикой?" — задался вопросом Додон.

Он заявил, что депутаты из парламентского большинства учли в финансовых документах и предложения оппозиции.

Напомним, депутаты молдавского парламента приняли во втором чтении законопроекты о государственном бюджете, налогово-бюджетной политике, бюджетах социального и медицинского страхования на 2021 год поздно вечером 16 декабря. Проекты госбюджета и налогово-бюджетной политики поддержали 56 парламентариев.

Депутаты парламентской оппозиции выразили несогласие с принятием документов и собираются обжаловать их в Конституционном суде.

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