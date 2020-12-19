Вадим Чебан — об особенностях 2021 года и контракте с "Газпромом"

Переговоры c российским концерном ведутся, однако о новом механизме ценообразования на голубое топливо для республики пока говорить рано.

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. В 2020 году "Молдовагаз" не планирует заключать новый контракт на поставки с "Газпромом", предприятие намерено продлить существующий договор. Об этом в интервью молдавской прессе заявил глава "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Он уточнил, что продление контракта связано с внедрением Третьего энергопакета, который подразумевает другую модель закупки, импорта и поставки газа на внутренний рынок.

"Непосредственно с конечными потребителями будет работать создаваемое предприятие Moldovagaz-furnizare", — уточнил глава компании.

Тем не менее, добавил Чебан, переговоры о новом долгосрочном контракте на поставки из России продолжаются.

Газ в республику поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдову. Республика приобретает голубое топливо у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Это соглашение регулярно продлевается. К примеру, 31 декабря 2019 года "Молдовагаз" и "Газпром" подписали дополнение к контракту поставок газа в Молдову и организации транзита через территорию страны. Поставка голубого топлива осуществляется по традиционному маршруту.

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