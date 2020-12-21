Крутое пике евро и ленивый откат доллара: курс валют на вторник удивляет

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 22 декабря. Молдавский "лев" перейдет в наступление. Евро за сутки уступит порядка 16 банов, спустившись ниже 21-леевой планки. Во вторник "европеец" будет торговаться по 20,9552 лея.

Доллар останется практически на тех позициях, что и в первый день текущей рабочей недели. Впрочем, "американец" окажется в некотором миноре. "Зеленый" установится на отметке в 17,2252 лея.

Что касается остальных валют, то 22 декабря в небольшом минусе окажется российский рубль, который будет торговаться по 0,2291 лея.

Украинская гривна подешевеет до 0,6122 лея, а румынский лей - до 4,3055 в пересчете на нацвалюту.

Динамика евро и доллара с начала года

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции — минус один с лишним процент. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать — "зеленый" подорожал на 50 с лишним банов, а евро — на 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве — доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов.

Если говорить о весне, то в марте "зеленый" прибавил "в весе" примерно на 40 банов, а евро — на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции — доллар потерял 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус на 20 банов, а евро практически не изменился в цене.

Летом оба "иностранца" хмурились. В июне "американец" сдал порядка 40 банов, а "европеец" — 16 банов. В июле "зеленый" сдал еще 44 бана, а европейская валюта стала тверже на 40 банов. Заключительный летний месяц доллар завершил в миноре, лишившись порядка 14 банов. Евро же практически не изменился в цене.

А вот осень эта парочка начала без какой-либо хандры. За сентябрь "американец" подорожал на 30 банов, а "европеец" — на 15 банов. В октябре оба "иностранца" продолжили укрепляться - каждый на шесть банов. В ноябре оба прибавили в весе — доллар в плюсе на 20 банов, а евро — на 61 бан.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova