Новый поворот евро и проделки доллара: курс валют на следующий день

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 23 декабря.

По отношению к большинству основных игроков молдавский "лев" уступил позиции.

Евро за сутки отвоюет порядка 14 банов, вновь перешагнув 21-леевую планку. В среду "европеец" будет торговаться по 21,0946 лея.

Доллар станет тверже на один бан и установится на отметке в 17,2307 лея.

Что касается остальных валют, то 23 декабря в небольшом плюсе окажется румынский лей, который закрепится на уровне 4,3361 в пересчете на нацвалюту. Российский рубль несколько подешевеет и будет торговаться по 0,2288 лея, а украинская гривна – до 0,6070 лея.

Динамика евро и доллара с начала года

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции — минус один с лишним процент. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать — "зеленый" подорожал на 50 с лишним банов, а евро — на 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве — доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов.

Если говорить о весне, то в марте "зеленый" прибавил "в весе" примерно на 40 банов, а евро — на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции — доллар потерял 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус на 20 банов, а евро практически не изменился в цене.

Летом оба "иностранца" хмурились. В июне "американец" сдал порядка 40 банов, а "европеец" — 16 банов. В июле "зеленый" сдал еще 44 бана, а европейская валюта стала тверже на 40 банов. Заключительный летний месяц доллар завершил в миноре, лишившись порядка 14 банов. Евро же практически не изменился в цене.

А вот осень эта парочка начала без какой-либо хандры. За сентябрь "американец" подорожал на 30 банов, а "европеец" — на 15 банов. В октябре оба "иностранца" продолжили укрепляться - каждый на шесть банов. В ноябре оба прибавили в весе — доллар в плюсе на 20 банов, а евро — на 61 бан.

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