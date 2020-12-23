В Приднестровье подводят итоги года в экономике: показатели "не дотягивают"

Несмотря на хорошо складывающиеся результаты экономического развития региона в декабре, годовые итоги будут менее удачные.

ТИРАСПОЛЬ, 23 дек – Sputnik. Экономика Приднестровья скорее всего в этом году немного не дотянет до тех результатов, что были в 2019-м. Такие годовые экономические итоги подвел глава Минэкономразвития региона Сергей Оболоник на заседании Координационного совета по минимизации потерь предприятий, представителей малого, среднего бизнеса, граждан из-за коронавирусной обстановки, сообщили в правительственной пресс-службе. Вместе с тем чиновник отметил, что декабрь превзошел ожидания по производственной активности.

"По предварительным оценкам, ожидалось существенное замедление производственной активности. Однако данные, получаемые по обследуемой выборке предприятий, свидетельствуют о том, что первая половина декабря выдалась достаточно результативной", - отметил он.

По словам главы Минэкономразвития, ключевую роль играют успехи металлургии. Этому способствует сохранение высокой загрузки производственных мощностей благодаря активизации спроса на рынке металлопроката и росту цен на него.

"Такой сценарий позволяет пересмотреть изначальные ожидания в положительную сторону. Итого – отрасль планирует перевыполнить годовой план на 8-10%", - подчеркнул Оболоник.

Удачно декабрь складывается для легкой и пищевой промышленности из-за спроса на продукты питания в преддверии праздников. Однако, по данным чиновника, годовые показатели с большой долей вероятности будут ниже прошлогодней черты на 10% и 5% соответственно. По оценкам, в отрицательной зоне заканчивает год и промышленность стройматериалов – падение составит 7%.

Как рассказал Оболоник, импорт в декабре показал ровную динамику, но поставки в зарубежные страны в последнем месяце 2020 года уменьшились. Причина – приближение рождественско-новогоднего периода. Отставание экспорта в 2020 году от показателей прошлого года составит в пределах 3-4%, без металлургии и электроэнергии – около 7-10%.

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